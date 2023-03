Bondscoach Yves Serneels traint ladies VV Emelgem-Kachtem: “Iedereen kijkt uit om wat ervaring op te doen van Yves Serneels”

Op woensdag 15 maart komt de bondscoach van onze nationale damesploeg naar Kachtem. Dankzij een wedstrijd die VV Emelgem-Kachtem in september won, zal Yves Serneels een training geven aan de damesploeg. Bij VVEK zijn ze alvast in de wolken met het bezoek en hopen ze op een extra boost voor de jeugddameswerking.

“Dankzij een wedstrijd die we wonnen, komt Yves Serneels, bondscoach van onze Red Flames, op woensdag 15 maart training geven aan onze damesploeg. Dit was een wedstrijd van Voetbal-Vlaanderen die ze hebben georganiseerd tijdens de maand september”, vertelt Dempsey Dufoor, onderbouwverantwoordelijke en verantwoordelijke van de Dames van VV Emelgem-Kachtem. “De maand september stond namelijk in het teken van het vrouwenvoetbal. De opdracht was om een poster te maken die het vrouwenvoetbal mee helpt promoten. Wij baseerden onze poster op voetballende mama’s in onze club samen met hun voetballende dochters binnen onze club. Een sterk en leuk idee dat we hadden en het sloeg duidelijk ook aan bij de mensen van Voetbal-Vlaanderen en bij de Royal Belgium Football Association.”

“Bij zo een wedstrijd is het altijd hopen dat het concept dat je in gedachten hebt aanslaat. Het idee was goed en werd ook mooi uitgewerkt door Laetitia die de PR van onze dames mee ondersteunt. We zijn uiteraard in de wolken om te vernemen dat we gewonnen hebben en dat de bondscoach naar Kachtem komt.”

“Wij verwachten een leuke ervaring voor onze ladies en onze staf en hopen dat dit opnieuw een extra boost geeft aan onze jeugddameswerking. Er zal ook een cameraploeg en fotograaf aanwezig zijn die meekomt met de bondscoach om hier later nog wat reclame mee te maken. Kort gezegd: iedereen kijkt uit om wat ervaring op te doen van Yves Serneels.”

“De training is woensdag vrij te bezichtigen vanaf 19u30 tot 21u. Deze gaat door in de Priester Pattynstraat in Kachtem. We verwachten dan ook al heel wat van onze jeugd die de training zal willen bijwonen.” (RV)