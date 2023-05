Bondscoach Yves Serneels traint ladies VV Emelgem-Kachtem: “Iedereen kijkt ernaar uit om van hem ervaring op te doen”

Op dinsdag 16 mei komt de bondscoach van onze nationale damesploeg Yves Serneels naar Kachtem. Dankzij een wedstrijd die VV Emelgem-Kachtem in september won, zal Yves Serneels een training geven aan de damesploeg. Bij VVEK zijn ze alvast in de wolken met het bezoek en hopen ze op een extra boost voor de jeugddameswerking.

Oorspronkelijk zou deze training al op 15 maart doorgaan, maar toen werd de bondscoach ziek en moest er noodgedwongen naar een nieuwe datum komen. Dinsdag is het na lang wachten dus eindelijk zo ver. “Dankzij een wedstrijd die we wonnen, komt Yves Serneels, bondscoach van onze Red Flames, morgen training geven aan onze damesploeg. Dit was een wedstrijd van Voetbal-Vlaanderen die ze hebben georganiseerd in september”, vertelt Dempsey Dufoor, onderbouwverantwoordelijke en verantwoordelijke van de Dames van VV Emelgem-Kachtem.

Boost voor ladieswerking

“September stond namelijk in het teken van het vrouwenvoetbal. De opdracht was om een poster te maken die het vrouwenvoetbal mee helpt promoten. Wij baseerden onze poster op voetballende mama’s in onze club samen met hun voetballende dochters binnen onze club. Een sterk en leuk idee dat we hadden en het sloeg duidelijk ook aan bij de mensen van Voetbal-Vlaanderen en bij de Royal Belgium Football Association.”

“Wij verwachten een leuke ervaring voor onze ladies en onze staf en hopen dat dit opnieuw een extra boost geeft aan onze jeugddameswerking. Iedereen kijkt uit om wat ervaring op te doen van Yves Serneels. De training is vrij te bezichtigen vanaf 19 uur, in de Priester Pattynstraat in Kachtem.” (RV)