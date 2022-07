Bondscoach Ives Serneels kiest voor zelfde Red Flames tegen Frankrijk

Bondscoach Ives Serneels kiest in de tweede groepsmatch van de Red Flames op het EK tegen Frankrijk voor dezelfde elf speelsters die eerder aan het duel tegen IJsland begonnen. De wedstrijd start om 21 uur.

Doelvrouw Nicky Evrard, uitblinkster afgelopen zondag tegen de IJslanders (1-1), krijgt voor zich dus opnieuw rechtsachter Jody Vangheluwe met naast haar Laura De Neve en Sari Kees. Davina Philtjens staat links achteraan. Justine Vanhaevermaet, maker van het strafschopdoelpunt tegen IJsland, regelt het verkeer voor de verdediging aan de zijde van Julie Biesmans. Kapitein Tessa Wullaert draagt het gewicht van de aanval met in haar rug het trio Janice Cayman, Tine De Caigny en Elena Dhont.

Twee wijzigingen bij Frankrijk

Bij de Fransen zijn er twee verschuivingen tegenover het team dat Italië met 5-1 versloeg. Centraal achterin vormt aanvoerster Wendie Renard een duo met Griedge Mbock Bathy, die Aissatou Tounkara vervangt. Links op het middenveld maakt Sandie Toletti plaats voor Clara Mateo.

De wedstrijd in het New York Stadium in Rotherham start om 21 uur.