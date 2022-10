Audrey Pelkmans scoort hattrick in eerste competitieoverwinning

De dames van Fusion Oostende (derde provinciale) mochten hun thuiswedstrijd tegen Sparta Dikkebus afwerken op het eerste kunstgrasveld op De Schorre en wonnen er met 4-0.

Er was heel wat belangstelling. Fusion kon voor het eerst aantreden met een volwaardig elftal. In de loop van de week was de spelersgroep uitgebreid met enkele nieuwe speelsters. Zoë Verstraete, ex-Opex Girls en lang actief in het zaalvoetbal, is een van de nieuwkomers.

Fusion nam een goede start en kwam na elf minuten al op voorsprong met een treffer van Audrey Pelkmans, zus van Gregory Pelkmans, oud-speler van KVO, SV Bredene en SC Lombardsijde. Vlak voor de rust werd het 2-0 via Jana Everaerd, dochter van ploegafgevaardigde Kurt Everaerd. Kort na de rust scoorde Audrey Pelkmans haar tweede treffer en werd het 3-0. Twintig minuten voor tijd maakte Audrey Pelkmans haar hattrick rond en het werd 4-0, de eerste zege voor de dames van Fusion.

Er is nog meer positief nieuws van Fusion. Binnenkort worden drie containers geplaatst op de plaats waar vroeger de kantine van SK Opex Girls stond. Het zijn twee containers voor kleedkamers voor de twee damesploegen en één container wordt bergruimte.

Zaterdag 8 oktober om 19 uur: Reningelst B – Fusion Oostende.