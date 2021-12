Andy Vanhulle volgt Pieter-Jan Ghyselen op bij FWDM

De 44-jarige Bruggeling Andy Vanhulle wordt de nieuwe hoofdtrainer van damesvoetbalploeg FWDM A. Hij wordt de opvolger van Pieter-Jan Ghyselen die vorige maand per direct overstapte naar de heren van VC Ardooie.

Vanhulle, die momenteel ook nog TVJO is bij SK SteenBrugge was bezig aan zijn derde seizoen bij Club YLA. “De eerste twee seizoenen was ik T1 bij de belofteploeg in tweede nationale en op vraag van sportief manager Leo Vanderelst schoof ik dit seizoen door als assistent coach van de eerste ploeg die speelt in de Super League, waar ik mij vooral met videoanalyse bezig hield.”

“Omdat ik het echte veldwerk en de job van hoofdtrainer begon te missen ging ik in op het voorstel van FWDM om er na de winterstop hun nieuwe T1 te worden. Ik verlaat Club in de beste verstandhouding en ben ook heel blij met de kansen die ik kreeg om mij in het damesvoetbal te profileren. Begin volgende week zit ik samen met de mensen van FWDM en gaan we wellicht ook al een eerste keer trainen want op zaterdag 9 januari staat de inhaalwedstrijd op OHL geprogrammeerd.” (PB)