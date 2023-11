Amélie Vanholderbeke (14, Mandel United) schopt het tot de nationale ploeg en speelt straks internationaal tornooi in Tsjechië: “Ik wil nu nog tussen de jongens blijven voetballen”

Amélie Vanholderbeke reist zondag 5 november af naar Tsjechië waar ze met de nationale U15-ploeg een internationaal tornooi afwerkt. Opvallend is dat Amélie het enige meisje in de selectie is dat nog interprovinciaal voetbal speelt, dat doet ze tussen de jongens. “En dat wil ik ook zo lang mogelijk blijven doen. Dat maakt me alleen maar sterker”, klinkt het vastbesloten.

Amélie Vanholderbeke (14) is een bescheiden jongedame, maar ze heeft een duidelijke droom. Ze hoopt ooit bij de Red Flames te spelen en als verdediger timmert ze al aardig aan de weg. Mama Ellen Dekocker wou vroeger ook graag voetballen. “Maar in die tijd was dat niet evident voor een meisje.” Papa Giovanni Vanholberke kende een mooie voetbalcarrière die startte bij SC Menen en onder meer ook langs KSV Rumbeke, Winkel Sport en Club Roeselare leidde. Maar een kruisbandblessure maakte er vroegtijdig einde aan. Amélie vroeg ook al gauw om de voetbalschoenen aan te mogen trekken. “Ze deed eerst ballet, maar uiteindelijk stemden we toe”, zegt mama Ellen. Het gezin, met ook nog halfzusje Camille (24) en Amélies jongere zussen Emilia (10) en Louise (6) ademt ondertussen voetbal. “De zusjes zijn de grootste fans van Amélie”, klinkt het.

“RSC Anderlecht toonde al interesse, maar… Amélie is supporter van Club Brugge”

Het gezin woont in de Heirwegmeers in Beveren-Roeselare. Het was dan ook bij Dosko Beveren dat Amélie begon te shotten. “Een toffe ploeg met een leuke groep ouders ook”, weet mama. Maar voor Amélie was een volgende stap nodig. En die vond ze in Mandel United, waar ze bij de U15 interprovinciaal voetbal speelt in het team van coach Maarten De Vlieger. “Ik wil graag bij de jongens blijven spelen, dat maakt me sterker.” Uiteraard kreeg Amélie al de kans om naar de jeugdwerking van een damesploeg op eliteniveau over te stappen. “Er was zeker al heel wat interesse. Onder meer RSC Anderlecht meldde zich al, maar Amélie is nogal een supporter van Club Brugge”, glimlacht mama Ellen. En Amélie voelt zich ook in haar sas bij Mandel United.

Aan de leiding met Mandel United

De meeste van de meisjes waarmee Amélie al voetballend opgroeide spelen bij Club Brugge. Amélie liep ook school bij Spartac in Brugge, maar omdat ze bij Mandel United wilde blijven spelen, drong een overstap zich op. Nu zit ze aan de topsportschool in Leuven, waar ze wekelijks ook nog eens 20 uur traint. Ze heeft het topsportstatuut en zit er op internaat, maar dat maakt trainen bij Mandel United haast onmogelijk. De wedstrijden van Mandel United worden op zaterdag gespeeld, gisteren won het team overigens met 3-0 van KVK Westhoek en samen met haar teamgenoten prijkt Amélie ook trots aan de leiding van het klassement.

Maar hoe raakten de nationale scouts nu Amélie op het spoor? “Ik denk niet dat ze me al aan het werk zagen bij Mandel United, maar ik deed al mee aan de detectiewedstrijden. In Tubeke mag je dan wedstrijden spelen. We waren met een grote groep meisjes waarvan er nu 20 zijn over gebleven en die mogen mee naar het internationale tornooi in Tsjechië.” Amélie is de enige in de selectie die op interprovinciaal niveau speelt, één ander meisje speelt een jaar onder haar leeftijd bij de jongens op eliteniveau, de andere teamgenoten spelen allemaal bij de grotere clubs uit ons damesvoetbal.

Drie wedstrijden in week tijd

Zondag 5 november stond nog een training in Tubeke ingepland waarna het gezelschap het vliegtuig op mocht om een week lang in Tsjechië te vertoeven. De nationale selectie verblijft er in een hotel in Hradec Králové, op anderhalf uur van Praag. Er staat drie wedstrijden ingepland tegen Kroatië (dinsdag), Tsjechië (donderdag) en Finland (zondag). “En zondagavond keren ze al terug, maandag moet om 8.30 uur al op de schoolbanken zitten.”

Amélie, die ook nog lid is van Chiro Nele Beveren, ademt voetbal. “Op school amuseer ik me, al mijn klasgenoten zijn ook echte voetbalfanaten.” Amélie beleefde ook al mooie tijden met de West Flames, waarmee ze ook al buitenlandse tornooien mocht afwerken. “En ook wij als ouders genieten daarvan”, zegt Ellen.