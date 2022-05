Always Staden speelt opnieuw West-Vlaamse bekerfinale: “Geen geheimen voor elkaar”

Vrijdagavond is er in de sporthal van Middelkerke de finale van de West-Vlaamse zaalvoetbalbeker bij de dames.

Daarbij komt Always Staden om 19 uur uit tegen Swaf Ladies Beernem, zeg maar een heruitgave van de voorbije edities. “Onze betrachting bij de inschrijving voor de provinciale beker was om weer zo ver mogelijk te geraken”, opent de 33-jarige Lindy Cappelle. “Het tornooi verliep wel anders dan normaal, want uiteindelijk schreven slechts drie ploegen zich in voor deze beker. Nu wist je dus al na drie avonden of je in de finale stond of niet.”

Swaf is favoriet

“Het is ons dus weer gelukt om de finale te bereiken en Swaf Ladies Beernem is daarin opnieuw de tegenstander. We kennen hen al uit de vorige edities en ook al door de rechtstreekse confrontaties in aanloop naar deze finale. Geheimen zijn er dus niet meer voor elkaar. Dit seizoen hebben we nog niet gewonnen van hen en dat maakt dat zij als favoriet starten in deze finale. Wij hopen natuurlijk ook te winnen en zullen daar alles aan doen”, aldus Lindy Cappelle.

Voor de verplaatsing naar de kust is nagenoeg iedereen inzetbaar, met uitzondering van de geblesseerde doelvrouw Bianca Debeuckelaere. “Always Staden staat in de finale met Faye Verlae, Jolien Vandepitte, Sophie Van Bruaene, Delphine Carron, Eline Devolder, Magalie Boi en mezelf natuurlijk. Bij Always zijn het dus allemaal vriendinnen en eigenlijk allemaal speelsters die momenteel nog spelen bij de dames van SK Staden of er toch een verleden hebben”, besluit de bediende uit Staden. (SBR)

Vrijdag 13 mei om 19 uur in de sporthal van Middelkerke: ZV Swaf Ladies Beernem – Always Staden.