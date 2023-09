Aisse Gumbs (26) is laatste aanwinst Club YLA: “Flankaanvaller met snelle voeten”

Net voor het slot van de transferperiode haalde Club YLA Aisse Gumbs, een 26-jarige flankaanvaller van het Nederlandse Excelsior Rotterdam. Bij haar eerste invalbeurt vond ze meteen de weg naar de netten. Aisse is de kapitein van het nationale elftal van het Zuid-Amerikaanse Aruba.

Aisse – uitspreken zoals AC in AC/DC – zit momenteel in Belize met haar nationale ploeg, waarmee ze enkele wedstrijden afwerkt. De speelster kwam pas dicht tegen het einde van de mercato op de radar van blauw-zwart.

“Een week voor het sluiten van de internationale transferperiode kwamen we haar op het spoor”, verduidelijkt Leo Van der Elst. “We waren op zoek naar een speelster met haar profiel: een flankaanvaller die snel uit de voeten kan. Meteen zetten we onze scouts aan het werk. We nodigden Aisse uit naar Jan Breydel waar ze een paar trainingen afwerkte.”

Eerste goal

De kapitein van het Zuid-Amerikaanse Aruba verlengde in juni haar contract bij Excelsior, maar de Rotterdamse club liet haar toch vertrekken naar Brugge. “In de overeenkomst met Excelsior was een clausule opgenomen waarin stond dat ze bij een interessant voorstel andere oorden mocht opzoeken”, gaat Van der Elst voort.

“De Nederlandse club hield zich daaraan en werkte mee aan de late overgang. Als voetballer is Aisse een laatbloeier. Ze bleef lang bij Sparta Rotterdam en begon pas de voorbije twee jaar op een hoger niveau te spelen.”

“Als voetballer is Aisse een laatbloeier, maar ze scoorde al meteen in haar eerste wedstrijd”

Kort na de 5-0-zege tegen KV Mechelen – Aisse Gumbs viel een kwartier voor tijd in en nam het vijfde doelpunt voor haar rekening – stapte Aisse op het vliegtuig naar Aruba. Intussen verblijft ze in Belize waar ze op 22 september een match in het kader van de Gold Cup Women 2024 afwerkt. Drie dagen later staat een wedstrijd bij de Turks- en Caicoseilanden op de kalender.

Tegen het einde van de maand is de international van Aruba weer in Brugge. Op zaterdag 30 september staat in de Super League de verplaatsing naar landskampioen Anderlecht op de kalender. Met zeven op twaalf is Club YLA niet onaardig gestart.

Naar Anderlecht

“We hadden misschien iets meer verwacht”, verwijst Van der Elst naar het puntenloze gelijkspel bij Charleroi.

“Nu hebben we twee weken om de wedstrijd bij Anderlecht voor te bereiden. Inderdaad, heel wat speelsters zijn weg met de U23 of U19 van de nationale ploeg. Ook Danae Kaldaridou is weg met het Griekse nationale team. Het is wachten tot iedereen weer thuis is om nog eens met de voltallige kern te kunnen trainen.”