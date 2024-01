875 Younited-euro’s voor shirt Febe Vanhaecke (Club YLA): hoogste bod Super League!

Voor de 15de keer organiseerde de Pro League een kerstactie waarvan de opbrengst naar Younited gaat. De actie bracht in totaal 157.365 euro op, de veiling van het shirt van Club YLA-speelster Febe Vanhaecke 875 euro. Het hoogste bod onder alle Lotto Super League-speelsters! Daarmee eindigt Vanhaecke in de top tien. Het truitje van Antonio Nusa (Club) leverde het hoogste bedrag op: 3.023 euro.

Younited geeft kwetsbare personen de kans zich uit te leven in het voetbal. Onderzoek wijst uit dat fysieke en sociale vrijetijdsbesteding een belangrijke rol kan spelen in de verbetering van de levenskwaliteit. In de kerstperiode zetten voetbalclubs uit de Jupiler Pro League, de Challenger Pro League en de Lotto Super League zich in voor Younited.

Febe Vanhaecke (28) is verrast door het hoge bod. “Op een bepaald moment werd mij gevraagd een gedragen truitje te signeren voor het goede doel, maar toen besefte ik nog niet goed waarover het precies ging”, geeft Vanhaecke toe. “Dus ben ik wat zaken beginnen opzoeken over Younited. Via Instagram kreeg ik berichtjes van mensen die een bod deden. Daar staken bedragen van twee- tot driehonderd euro tussen. Dat mijn shirt 875 euro zou opbrengen had ik nooit durven denken.”

Mooie opbrengsten

Van 15 tot 30 december kon ook op de gedragen truitjes van haar ploegmaats Davinia Vanmechelen, Seijde Abrahamsson, Isabelle Iliano en Jody Vangheluwe worden geboden. Deze blauw-zwarte shirts gingen weg voor respectievelijk 414, 290, 289 en 190 euro. De 875 euro voor de trui van Febe Vanhaecke steekt er bovenuit.

Bekendste gezicht

“Ik speel 13 jaar bij Club Brugge: misschien ben ik voor de fans het bekendste gezicht van Club YLA en weten ze dat ik nooit voor een andere ploeg zal voetballen”, probeert Vanhaecke de hoge opbrengst te verklaren. “Inderdaad, ik ben redelijk actief op Instagram. Langs die weg probeer ik vrouwenvoetbal te promoten. Misschien speelde ook dat een rol bij het bod.”

Woensdag hervatte Club YLA de trainingen. Zaterdag (6/1) staat in Aalter een oefenmatch tegen Eendracht Aalst op het programma. Een week later hervat de competitie en trekt blauw-zwart naar Standard. “Ik hoop, zoals voor m’n kruisbandblessure van 2022, weer vaste waarde te worden.”