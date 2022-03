Voorzitter Willy Lamaire viert zijn 75ste verjaardag: “Zorgen dat we financieel gezonde club blijven”

Zaterdag 12 maart blaast voorzitter Willy Lamaire 75 kaarsjes uit. We blikken even terug naar zijn rijkgevulde loopbaan als ondernemer en voetbalvoorzitter en kijken naar de toekomst. “Binnen drie jaar is er weer voorzittersverkiezing, ik zie voorlopig nog geen opvolger”, klinkt het.

Willy Lamaire is familieman, zakenman en sportman. Hij trouwde in 1969 met Christiane Heyte. Samen hebben ze vijf kinderen: de tweeling Bert en Isabelle, Ciska, Philippe en Elisabeth, die voor 12 kleinkinderen zorgden. Als zakenman bouwde hij de bedrijven Unitron en de transportfirma Soncotra uit. Hij stichtte Lamco Technology nv dat bedrijven in moeilijkheden financiert en is voorzitter van KVK Westhoek.

“In mijn jonge jaren en als intern in het college in Poperinge was ik een behoorlijk talentvolle speler”, vertelt Willy Lamaire. “Ik heb een aantal wedstrijden voor Club Poperinge gespeeld in eerste provinciale op 16-jarige leeftijd onder trainer Armand Degroote, maar ik liep een ernstige knieblessure op. Nadien speelde ik wel nog bij de scholieren. Tijdens een wedstrijd tegen het toenmalige WS Ieper scoorde ik drie doelpunten. Ieper toonde interesse, maar Club Poperinge liet mij niet gaan. In die tijd kon men spelers tegenhouden. Ik heb nadien volleybal gespeeld en bracht het met de collegeploeg tot in derde nationale.”

“Na verloop van tijd werd ik hoofdsponsor van BS Poperinge. Ik kwam in het bestuur samen met Jurgen Vanlerberghe en huidig burgemeester Christof Dejaegher. De afspraak was dat ik maandelijks 100.000 frank gaf gedurende tien maanden. Op een bepaald moment waren er meerdere facturen gemaakt. Ik werd erop attent gemaakt dat ik eigenlijk meer betaalde dan ik in vertrouwen getekend had. Ik heb die onregelmatigheden binnen de club aangekaart. De vroegere voorzitter stapte op, ik had de boel eigenlijk een beetje doen ontploffen, maar ik wou het ook gewoon oplossen. Toen zei men: ‘Jij moet voorzitter worden’ hoewel ik nooit die ambitie had, maar ik heb toen op financieel vlak de meubelen gered.”

Kandidaten om mij op te volgen, mogen zich melden

In het seizoen 2013-2014 volgde de alliantie met VK Ieper. “Niet op mijn initiatief, maar wel op dat van belangrijke BS-medewerkers Patrick Capoen en Martin Platteau. Ze vertelden mij dat Ieper geïnteresseerd was in een fusie. Ik ging akkoord op één voorwaarde: ik wou Poperinge niet verlaten om in Ieper een tweederangsrol te spelen. Toenmalig voorzitter Rik Verstraete ging akkoord en ik werd voorzitter van Westhoek. Het was de ambitie van de alliantie om een trapje hoger te geraken. Drie jaar later, in het seizoen 2015-2016, promoveerde Westhoek naar de tweede amateurliga. Eigenlijk na een turbulent jaar. Na een teleurstellende 1 op 21 na Nieuwjaar stapte trainer Johnny Nierynck op en hebben we ex-Bruggeling Birger Martens aan de kant gezet. Hij was het vergif in de kleedkamer, maar daar hadden we geen weet van. Nadien zetten we onder hulptrainer Yves Logie een reeks van 18 op 18 neer en promoveerden naar de huidige reeks waar we thuishoren. Op sportief vlak was dat zeker een hoogtepunt voor Westhoek.”

“Het leiden van een club wordt steeds moeilijker”, vervolgt Willy Lamaire. “Het vinden van vrijwilligers is een groot probleem. We gaan een beetje de weg op om vrijwilligers te moeten vergoeden en dat gebeurt binnen de perken. Door corona is het niet verbeterd doordat ook heel wat sponsors in moeilijkheden zitten. Voor sommige is het ook een reden om ermee te stoppen. Spelers denken ook nog dat ze veel moeten verdienen. Bij Westhoek is het gedaan met maandwedde. Het voortbestaan van de club is voor mij prioritair. Westhoek is een financieel gezonde club en zal dit blijven. Wij gooien niet met geld. Er is nog een heel goede verstandhouding met de hoofdsponsor.”

Kansen voor de jeugd

“Ik vind het schitterend dat de eigen jeugdspelers een kans krijgen. Sommigen breken door, maar je kan niet verwachten dat ze al een ploeg kunnen dragen. Dat is ook de reden waarom we Liam Prez en doelman Maxence Dannel hebben aangetrokken. Ik heb er ook mijn steentje toe bijgedragen, want we moeten in de tweede amateurliga blijven. Ik ben een heel drukbezet mens en begin toch eens na te denken hoe lang ik dit nog ga doen.”

“Op 12 maart word ik 75, een mijlpaal in mijn leven. Vooral ook omdat ik op die datum met mijn boek ‘Ondernemen in 5D’ uitkom. Ik weet ook dat er nog een leven nadien is, maar ik besef ook dat het iets minder druk zal moeten. Er is nog drie jaar voorzitterschap, en dan is het verkiezing. Ik zou willen dat er kandidaten zijn om mijn plaats in te nemen. Op vandaag zie ik er geen, maar het is misschien een oproep om te stellen dat er over drie jaar een plaats vacant zal zijn. Dan zal ik serieus overwegen of ik nog verderga, maar het is zeker niet de bedoeling om Westhoek in de steek te laten”, besluit Willy.