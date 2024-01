Voorzitter Marc Cheyns ziet zijn RC Bissegem slabakken:“Maar weet zeker dat het goed komt”

RC Bissegem kwam dit seizoen met steile ambities aan de aftrap. Voorzitter Marc Cheyns was ervan overtuigd dat zijn manschappen gewapend waren om mee te doen voor de prijzen. Maar de resultaten geven de Bissegemse preses ongelijk. Racing staat momenteel op een weinig benijdenswaardige gedeelde dertiende plaats en zal zich nog hard moeten reppen om de blauw-witte schaapjes op het droge te krijgen.

Met de versterkingen die RC Bissegem in het tussenseizoen binnenhaalde, was niet alleen Marc Cheyns overtuigd dat zijn ploeg gewapend was om bovenaan de rangschikking een prominente rol te spelen. Ook de concurrenten waren ervan overtuigd dat er met dit RC Bissegem rekening zou moeten worden gehouden. En toch draaide het helemaal anders uit.

Schwung

“De omstandigheden hebben er inderdaad voor gezorgd dat we met minder tevreden moeten zijn”, blijft Marc Cheyns er rustig bij. “Daarom zijn we nog lang geen vogel voor de kat. Sinds T1 Pascal De Vreese de sportieve lijnen uitzet gaat het de goede kant op. Pascal De Vreese heeft er opnieuw de schwung ingekregen. Het is duidelijk dat de mayonaise pakt.

Net voor de winterstop wonnen we de belangrijke match op Geluveld. Als we ook komend weekend tegen Marke de drie punten aan huis kunnen houden, staan we opnieuw onder de mensen

Wat er voorheen dan mis liep? In voetbal is winnen of verliezen nooit de verdienste of schuld van één persoon. Voetbal is een ploegsport. Je wint of verliest samen. Maar ik ben een optimist, ben er zeker van dat het goed komt. Net voor de winterstop wonnen we de belangrijke match op Geluveld. Als we ook komend weekend tegen Marke de drie punten aan huis kunnen houden, staan we opnieuw onder de mensen.”

Deksel op de neus

Wanneer de resultaten tegenvallen, is het de trainer die het deksel op de neus krijgt. Bij RC Bissegem was het niet anders. Claude De Weirdt, die twee seizoenen geleden de ploeg naar tweede provinciale loodste, werd bedankt voor bewezen diensten. “Dat hadden we liever niet gedaan”, zegt Marc Cheyns.

“Maar de omstandigheden dwongen er ons toe. Tenslotte was het een collectieve beslissing binnen het bestuur en niet die van één persoon. Ook bij onze B-ploeg, die het met een voorlopige vierde plaats uitstekend doet, stapte T1 Jery Gardyn op. Ondertussen hebben we met Thorsten Clarysse een nieuwe T1 gevonden. Onze B-ploeg is onze kweekvijver waarin onze jonge talenten worden klaargestoomd voor de A-ploeg”, besluit de voorzitter vastberaden.

Zondag 7 januari 14.30 uur: RC Bissegem-FC Marke.