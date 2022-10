Voorzitter KVK Avelgem over mislukte seizoensstart: “In onze A-ploeg vinden ze mekaar precies niet. Maar we blijven erin geloven”

Het gerucht deed de ronde dat Bruno Vanterwyngen misschien wel bedankt zou worden voor bewezen diensten. “Daar is niets van aan!”, riposteert voorzitter Johan Pauwels fel.

“Maar je zal mij nu ook niet horen zeggen dat wij een en ander niet goed begrijpen. Alles valt beetje tegen, tot nu. Wij hadden ambitie. Dat zetten wij in het tussenseizoen om in het versterken van de ploeg. We konden Douven, die toch in derde nationale speelde, terug naar de stal te lokken. Douven kwam trouwens van Avelgem, verkaste naar Anzegem, en is dus nu terug. Delvar kwam ook over van de derdenationaler en was daar toch ook vaste waarde. Pollet van Dikkelvenne (2e nationael red.) zat vroeger ook al bij ons, en komt nu ook terug naar de stal. En met Louis Coetsier, opleiding in Club Brugge en naderhand bij tweedenationaler Gullegem, noem maar op, we trokken toch vier kwalitatieve spelers aan. Ze vinden mekaar precies nog niet goed, maar dat komt wel.”

“Onze coach Bruno (Vanterwyngen red.) zit al lang bij ons en het is een verstandige man. Ik ben zeker dat hij wel een oplossing zal vinden. 4 op 15 is inderdaad wat weinig, maar wij zijn ervan overtuigd dat het tij zal keren.” (MVA)