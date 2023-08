Voorzitter Guido Vandille bij gouden jubileum Jong Male: “Met wekelijkse entrecote lokten we vroeger een Clubspeler”

Voetbalclub Jong Male viert op 26 augustus zijn vijftigjarig bestaan. Vier bekende Bruggelingen die ooit voor deze vereniging voetbalden, halen naar aanleiding van dit gouden jubileum herinneringen op: bariton en operazanger Hans Peter Janssens, tv-persoonlijkheid en klankman Ruben Callens, gewezen ondernemer Michel Vandycke en voorzitter en ex-bankier Guido Vandille.

“Tijdens mijn legerdienst in 1971 kreeg ik de vraag om secretaris van Jong Male te worden. Die vereniging bestond al, maar speelde in het Katholiek Vlaams Voetbalverbond. Jij hebt boekhouding gestudeerd, jij moet dat doen, luidde de boodschap.”

“Ik stemde toe, op voorwaarde dat Jong Male zou toetreden tot de Koninklijke Belgische Voetbalbond”, vertelt huidig voorzitter Guido Vandille (72), het enige, nog resterend bestuurslid uit die beginjaren. Hij heeft net nog een vierjarig mandaat gekregen om Jong Male tot 2027 te leiden.

Entrecote

Zelf was Guido Vandille voordien kapitein van de schoolploeg van het Sint-Leocollege en middenvelder bij SK Steenbrugge. In het eerste voetbalseizoen 1973-74 in vierde provinciale stond Guido Vandille, toen secretaris, zelf nog op het veld bij Jong Male: “Ons jonge bestuur was zeer ambitieus. We wilden zo snel mogelijk promoveren en probeerden spelers van Club en Cercle Brugge te kopen.”

“Ondernemer Romain Van Goethem schonk ons 100.000 Belgische frank (2.500 euro, red.) voor een papierslag. Met dat bedrag trokken we naar Antoine Vanhove, toen manager bij Club Brugge. We hoopten op twee spelers en kregen er drie: Ronny Lagace en Pierre Hubreght waren meteen akkoord want ze hadden een lief in Male.”

“Charlie Vandendriessche kon enkel overtuigd worden met de belofte dat de Maalse beenhouwer Ruddy Rotsaert, onze toenmalige voorzitter, wekelijks gratis een entrecote zou bezorgen aan zijn moeder. Van Cercle Brugge konden wij via bemiddeling van voorzitter Lucien Hautekiet de jonge Michel Van Dycke aantrekken. Met die aanwinsten speelden we in 1976 voor het eerst kampioen.”

Headhunter

Ondernemer Michel Vandycke (67) runde 35 jaar lang twee human resources-bedrijven die voor de internationale medische en farmaceutische industrie werkte. Hij verkocht zijn ondernemingen en geniet nu van zijn pensioen. Nu brengt hij veel van zijn tijd door in Portugal, waar hij een tweede verblijf heeft.

Vanuit Portugal haalt hij enthousiast herinneringen op: “Ik speelde na een carrière bij Cercle vijf jaar lang bij Jong Male, in de periode van 1974 tot 1979, als aanvallende middenvelder. Ik moest er af en toe over waken dat één van mijn medespelers vroeg genoeg in bed zat op zaterdagavond, zodat hij fit was voor de match op zondag. En er ook voor zorgen dat hij niet teveel gedronken en gevierd had in de dancings in Damme, dat toen de uitgaansbuurt van Brugge was.”

“Ik bewaar veel mooie herinneringen aan de vriendschap en de mooie prestaties van onze ploeg, waarvan ik indertijd de jongste speler was.”

Zingende doelman

“Ik was de doelman van Jong Male in het seizoen 1984-85”, vertelt de Brugse bariton en operazanger Hans Peter Janssens (60), die jarenlang in de Londense musical Les Misérables de rol van Valjean vertolkte.

Bariton en operazanger Hans Peter Janssens was ooit doelman bij Jong Male.

Eerder dit jaar won hij de prijs voor de beste mannelijke hoofdrol voor zijn prestatie in Sweeney Todd in Nederland. Momenteel mag hij te midden van Antwerpse acteurs in het Brugs zingen in de komedie Minerva veur altijd, een productie van het Fakkeltheater.

Penalty

“Voordien had ik bij de UEFA’s van Club Brugge gespeeld, maar ik was gestopt met voetballen, toen ik mijn hogere muzikale studies aan het Koninklijk Conservatorium begon. Maar in 1984 stond plots een bestuurslid van Jong Male aan mijn deur, de club was op zoek naar een doelman. Jammer genoeg heb ik slechts enkele maanden kunnen meespelen. Ik herinner mij wel nog dat ik aan het begin van het seizoen een penalty gestopt heb.”

“Toen het productiehuis Troubleyn van Jan Fabre mij vroeg om mee te gaan op tournee naar Amerika, Japan en Australië voor het project De Macht der Theaterlijke Dwaasheden heb ik niet getwijfeld.”

“Ik stond aan het begin van mijn carrière als professioneel zanger, het was een unieke kans. Anderhalf jaar lang heb ik met Jan Fabre mee rondgetoerd. Maar het betekende het einde van mijn loopbaan als amateurvoetballer, Jong Male moest op zoek naar een nieuwe doelman”, aldus Hans Peter Janssens.

Eeuwige belofte

“Ik was als voetballer een ‘eeuwige belofte’ bij Jong Male. Ik zat vaak op de bank”, knipoogt tv-persoonlijkheid Ruben Callens (32), die zijn verjaardag viert op de dag van het gouden jubileum van Jong Male.

Klankman Ruben Callens: "We hebben samen als ploeg gerouwd en troost gevonden bij elkaar, na het overlijden van medespeler Nils."

De klankman en dronepiloot werkte mee aan meerdere reisprogramma’s voor het productiehuis De Chinezen op VRT, waaronder Dwars door de Lage Landen en Rond de Noordzee. Binnenkort vertrekt hij opnieuw voor tv op wandelavontuur met zijn vrienden Arnout Houben en Philippe Niclaes.

Stofzuiger

De voorbije dagen was deze naar Gent uitgeweken Bruggeling, hij groeide op in Assebroek, druk in de weer met de afbraak van Campo Solar in Sijsele. Over zijn carrière bij Jong Male kan hij het volgende kwijt. Ruben Callens: “Ik speelde van mijn elfde tot mijn 23ste levensjaar bij deze sportclub. Ik was ‘de stofzuiger’ in de verdediging en speelde afwisselend voorstopper of libero.”

“Ik moest het hebben van mijn kracht en inzet, was geen fijnbesnaard voetballer. In de eerste ploeg was ik vaak invaller. Maar ik hou leuke herinneringen over aan die periode. Trainer Hugo Pieters kon ons motiveren met originele peptalk in de kleedkamer. Toen de leider van de competitie op bezoek kwam, zei hij: niet bang zijn, ze hebben allemaal maar één moeder.”

Overlijden

“Na de donderdagtraining bouwden we geregeld een feestje in de kantine van Jong Male. Tot afgrijzen van Roberto, die achter de toog stond. Hij was immers postbode en moest de volgende dag voor 5 uur op. De naarste herinnering was het overlijden van medespeler Nils Sturtewagen. Hij was amper 22 jaar oud, toen hij als fietser aangereden werd door een auto.”

Het was een zwarte periode voor Jong Male, het hele seizoen heeft de dood van Nils op onze ploeg gedrukt. Elke match werd gespeeld met de gedachte aan Nils. Hij werd de beenhouwer van Male genoemd, wegens zijn beenharde tackles. Maar als mens was hij een crème van een gast.”

“We hebben samen als ploeg gerouwd en troost gevonden bij elkaar. Het heeft ons dichter bij elkaar gebracht én tegelijk op een pijnlijke manier doen aanvoelen dat voetbal slechts bijzaak in het leven is”, aldus Ruben Callens.