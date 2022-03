Voorzitster van FC Aalbeke Mia Messely zwaait af na dit seizoen: “We zijn haar enorm dankbaar”

Mia Messely, fiere voorzitster van FC Aalbeke, stopt op het einde van het seizoen. Haar gezondheid laat het niet meer toe om 24 uur op 24 bezig te zijn met de Blauwe Uilen. Mia was geen tafelspringster, zocht de schijnwerpers niet op, deed het vele werk in alle stilte. “Het is met pijn in het hart dat ik mijn functie moet neerleggen”, zegt Mia.

Mia Messely die in juni 62 jaar wordt, moet wegens gezondheidsproblemen het straks wat kalmer aan doen. Gedurende 25 jaar was Mia steevast op de club te vinden, fungeerde de laatste jaren als een gerespecteerd voorzitter. Mia is niet de persoon die graag de schijnwerpers opzoekt. Maar in alle eenvoud deed ze wat moest gedaan worden. Uiteraard krijgt Mia van iedereen het nodige respect. “Het is met pijn in het hart dat ik mijn functie moet neerleggen”, zucht Mia Messely. “Het is trouwens wegens hartstoornissen dat ik tot die beslissing moest overgaan. Enkele jaren geleden werd een zenuw in mijn hart verbrand. Daar had ik aanvankelijk niet veel last van, maar de jongste tijd gaat het van kwaad naar erger. Ik kan het fysiek niet meer aan om iedere dag beschikbaar te zijn voor de club. In de mate van het mogelijke zal ik me verder ter beschikking houden van de club, maar de zware verantwoordelijkheid zal niet meer op mijn schouders rusten.”

Gestart in kantine

Zowat 25 jaar geleden engageerde Mia zich bij FC Aalbeke. “Via mijn zoon Mathias Platteau, die toen bij de jeugd speelde, geraakte ik betrokken bij het reilen en zeilen van de club”, doet Mia haar verhaal. “Omdat ik in mijn jonger leven nog aan de tapkast stond in de Labberleute, kwam ik na zekere tijd in de kantine terecht. En van het een kwam het ander. Toen voorzitter Marnix Verstichel de handdoek in de ring gooide, stonden ze niet te drummen om de fakkel over te nemen. Ik heb dan maar mijn stoute schoenen aangetrokken en ben de uitdaging aangegaan.”

Ik ben vooral fier op wat we als kleine club samen gepresteerd hebben

Mia Messely mag straks tevreden terugblikken. Van een bescheiden meeloper in vierde provinciale werd FC Aalbeke de jongste jaren een van de toppers in derde. “We hebben inderdaad een lange weg afgelegd”, blikt Mia tevreden terug. “Met ups en downs. Maar de laatste seizoenen zitten we toch duidelijk in de lift. Voor alle duidelijkheid, ik heb dit niet in mijn eentje gedaan. Van alle bestuurders heb ik altijd veel steun genoten. En ere wie ere toekomst, sinds Gaël (Agneray, red.) bij ons de draad heeft opgenomen, hebben we een grote sprong voorwaarts gemaakt. Gaël heeft de club en ons allemaal een nieuw elan gegeven.”

Afscheid met prijs

FC Aalbeke kende dit seizoen een uitstekende start, ging aanvankelijk nooit uit de top drie. Pas de vorige weken moesten de Blauwe Uilen gas terug nemen. “De vele gekwetsten spelen ons parten”, zegt Mia. “Nog steeds moeten we enkele sterkhouders missen. De overwinning vorige zaterdag tegen Marke heeft ons wel deugd gedaan. We hebben ons lot opnieuw in eigen handen. Het zou natuurlijk schitterend zijn mocht ik op het eind van het seizoen uitgezwaaid kunnen worden met een dikke prijs. Maar ook als we er naast grijpen, zal ik genoten hebben van dit seizoen. Ik ben vooral fier op wat we als kleine club samen gepresteerd hebben. En bovenal, ik laat een gezonde club achter”, besluit Mia Messely.

Standbeeld

Mia Messely krijgt welverdiend applaus vanop alle Aalbeekse banken. Gaël Agneray: “Mia is de moeder van alle spelers, ze is tevens het gezicht van de club. We zijn haar enorm dankbaar, Mia verdient een standbeeld bij de club. Helaas kunnen we dat niet betalen. Nu is het kwestie van die top 5 te halen en wie weet nog iets in de wacht te slepen. Het moet een groot feest worden op 1 mei wanneer we officieel afscheid nemen van Mia als voorzitster van de club. We zijn in gesprek met enkele mensen om vooral het bestuur te verstevigen”, besluit Gaël. (AV)