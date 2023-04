Voormalig Club Brugge-doelman Birger Jensen (72) overleden

Birger Jensen, de Deense voormalige doelman van huidig landskampioen Club Brugge, is dinsdag op 72-jarige leeftijd overleden na een aanslepende ziekte, zo bevestigde Club in een mededeling.

“Club Brugge is in heel diepe rouw”, klinkt het. “De ganse Club-familie biedt aan zijn echtgenote Birna, zoon Thomas, dochter Christa en familie de innige blijken van deelneming aan.”

Een icoon heeft ons verlaten… 😞 Rust zacht, Birger Jensen. ✨



🔗 https://t.co/MwPiIUYsRq pic.twitter.com/5mKHYOXngi — Club Brugge KV (@ClubBrugge) April 4, 2023



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Ook ex-doelman Philippe Vandewalle is er het hart van in.

Pfff,mijn Vriend, Collega Keeper gedurende meer 10j bij Clubtje,

Legend Birger JENSEN heeft ons verlaten…😪!!! Zoveel meegemaakt te samen,man… zoveel trainingen, wedstrijden, afzonderingen in ons beroemde kamer 14 in Knokke, en nog zoveel meer! K’goan je nooit vergeten,Biwa💙🖤 pic.twitter.com/rzM441FXvq — Phil Vande Walle (@PhilVandeWalle) April 4, 2023



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Sleutelspeler

Jensen was een van de sleutelspelers in het Club Brugge van Ernst Happel, dat eind jaren zeventig in de vorige eeuw de successen opstapelde. Uiteindelijk verdedigde de Deen het Brugse doel van 1974 tot 1988. In die periode was hij goed voor meer dan 300 wedstrijden voor blauw-zwart, met als uitschieter de verloren Europacup I-finale op Wembley tegen Liverpool in 1978. Met Club won hij wel vijf landstitel en twee Belgische bekers. Daarnaast kwam hij ook nog negentien keer voor Denemarken uit.

Na zijn vertrek uit Brugge kwam hij nog even uit voor Lierse en het Nederlandse RKC, om uiteindelijk bij Varsenare in de lagere afdelingen zijn carrière af te sluiten. Nadien bleef hij met zijn gezin in België wonen.