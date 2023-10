Coach Kurt Delaere verstopt zich nooit achter de afwezigheid van smaakmakers. Tegen KVV Zelzate waren Zico Claeys en Broes Willem geschorst, terwijl Olivier Vermander en Lucas Maus al lang in de blessureboeg vertoeven.

Kapitein Arvid Lenihan was er evenmin bij, de armband ging naar Dylan Vanhaeren. Halfweg de eerste helft stond de 2-1-eindscore al vast. Eén van de uitblinkers was Mehdi Oumedjeber. Een kennismaking. “Ik woon in Frankrijk, maar het traject naar Oostkamp overbrug ik met de glimlach. Bij LOSC Lille werd ik klaargestoomd in de reeks U19, nadat ik mijn eerste pasjes had gezet in Tourcoing. Daarna trok ik naar de beloften van Moescroen en later Roeselare. Ik haalde er net de eerste ploeg niet, en ging in de zomer van 2016 naar FC Gullegem, voor één seizoen. Daarna volgden Mandel United, ook één seizoen, en Winkel Sport, twee competities. Na de coronaperiode, waar we allemaal zonder voetbal bleven, waagde ik mijn kans bij KM Torhout. Op het einde van mijn tweede kampioenschap belde coach Kurt Delaere me op.”

Mentale weerbaarheid

“De succesvolle T1 vroeg me of ik geen zin had om mijn loopbaan verder te zetten in Oostkamp. Na zijn eerste telefonische uiteenzetting had ik meteen een goed gevoel. De daaropvolgende contractbesprekingen verliepen voorspoedig en vanaf de eerste oefensessie werd ik in de armen gesloten door een superbende. Het mooiste wat me te beurt viel was de samenwerking met Kurt Delaere. Voor zo’n coach doe ik alles op het veld. Onze T1 is de beste tot op heden in mijn loopbaan. Zijn manier van communiceren, zelfs in een taal die de zijne niet is, zijn tactische uiteenzettingen maar vooral zijn manier van aanpakken na een mindere match, zijn van hoog niveau. We kregen een pandoering tegen de toppers Eendracht Aalst en Voorde-Appelterre. De week nadien herpakten we ons met verve. Dat is dankzij de mentale weerbaarheid van een gedreven groep, gestuwd door een topcoach en zijn staf. Ambitie? Hopelijk kunnen we een mooi seizoen afronden met een derde stek”, besluit Oumedjeber. (JPV)