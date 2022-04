Voor superfan Dany wordt 1 mei mijlpaal in geschiedenis KSC Blankenberge: “Al 35 jaar mis ik geen enkele match”

Dany Rigole woont op een boogscheut van het Jules Soete-stadion, waar het Blankenbergse voetbal destijds hoogtij vierde. Voorzitter Steve Van Hulle is zijn buurman. Dany kent de geschiedenis van de club door en door.

Met nog één match voor de boeg wenkt promotie. De eerste drie uit eerste provinciale mogen immers rechtstreeks naar de nationale reeksen. Dany Rigole steekt een waarschuwende vinger uit.

“Alles hangt af van het resultaat van de confrontatie Wervik tegen Rumbeke. Als Wervik wint moet mijn club één punt halen. Verliest Wervik dan mogen wij ook verliezen. Als evenwel Rumbeke wint dan moeten wij ook zegevieren. In Boezinge zullen wij niets cadeau krijgen, dit is en blijft ons zwarte beest. In de heenmatch troefden wij Sassport af, maar zij voelden zich benadeeld door de wedstrijdleiding, ze zullen zich absoluut willen revancheren.”

“Bij het toenmalige Sport Blankenberge doorliep ik alle jeugdrangen. Vervolgens trok ik naar Cercle Brugge waar ik in 1975 drie keer mocht starten bij de eerste ploeg. Daarna voetbalde ik drie seizoenen niet meer wegens geelzucht en allerlei kwaaltjes. Bij Knokke hervatte ik in bevordering. Later zakte ik af naar Zeebrugge in eerste provinciale. Uiteindelijk kwam ik opnieuw terecht bij mijn geliefkoosd Blankenberge.”

Scouting

“Na een zwaar buikspierletsel voetbalde ik enkel nog in zaal om uiteindelijk volledig af te haken. Scouting voor Blankenberge werd mijn volgende passie. Die functie vervulde ik overigens ook voor Daring Blankenberge, onder Eddy Dudal zaliger.”

“De trainers Dennis van Wijk en Cedo Janevski liepen hoog op met mijn verzorgde rapporten. Vervolgens werd de fusieploeg Sporting Club Blankenberge boven de doopvont gehouden. Na een paar seizoenen in ons legendarische Soetestadion vond de verhuis plaats naar Bloso. Bart Soete en Hedwig Hagers, zeer bekwame mensen, traden toe tot het bestuur, maar dienden een serieuze put te vullen.”

“De eerste ploeg buitelde naar tweede provinciale en kroonde zich meteen tot kampioen. Recent werd een nieuwe beleidsploeg opgericht, onder leiding van Steve Van Hulle. De huidige voorzitter ken ik zeer goed, hij is niet naar Blankenberge gekomen om in eerste provinciale te blijven.”

“Bij aanvang van het huidige kampioenschap werd al te veel verloren. Dat werd met brio rechtgezet. Op termijn willen de beleidsmensen tweede nationale bereiken. Er werden al serieuze versterkingen in huis gehaald en vier kernleden vertrekken. Zo trekt Yoeri Flederick naar Sassport Boezinge.”

Beste spits

“Ik volg het voetbal in Blankenberge sinds ik zelf niet meer tussen de krijtlijnen aantreed. Al 35 jaar lang mis ik geen enkele wedstrijd, zowel thuis als op verplaatsing. Mijn twee zonen vergezellen mij en het wordt telkens een fantastische happening. Het voetbal is zodanig geëvolueerd dat het fysieke vermogen vaak overheerst. Toch blijft individuele klasse bepalend.”

“Zo wordt onze voorlijn momenteel aangevoerd door de beste spits die ik ooit in Blankenberge zag rondlopen: Gianni Longueville. Hij scoort met de ogen dicht. Ach jongen, als we zondag promoveren dan word ik gewoon stapelgek van vreugde en geluk.”

(JPV)