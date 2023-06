Voor het eerst vrouw aan het roer bij GL Ruiselede

De Groene Leeuwen Ruiselede krijgen met Severine Wyckstandt na 8 jaar een nieuwe voorzitter, meteen de eerste vrouw aan het roer van de club.

De huidige voorzitter Hans Decock, verlaat zijn geliefde Groene Leeuwen niet, maar zal zich achter de schermen met het vernieuwde bestuur verder inzetten voor de goede gang van zaken bij de Leeuwen. Bovendien is de uittredende voorzitter zoals bekend ook al meer dan 20 jaar jeugdtrainer bij de groen-witten, een taak die hij in de komende jaren met veel enthousiasme verder ter harte wil nemen, zeker in tijden van een groot tekort aan jeugdtrainers in vele clubs.

Nieuwe accenten

Severine is uiteraard geen onbekende bij de Leeuwen in Ruiselede. Ze zal in de komende periode enkele nieuwe accenten leggen en met alle geledingen in de club (spelers, trainers, ouders, medewerkers, sponsors, supporters, medebestuursleden) in dialoog treden.

Over de verdere vernieuwing en uitbreiding van het bestuur van GLR wordt in de komende weken, na enkele interne vergaderingen, verder gecommuniceerd. (SBR)