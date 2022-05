Volg hier vanavond live de loting van de provinciale voetbaleindrondes

Dinsdagavond 3 mei vindt de loting voor de eindronde plaats in ‘t Bourgondisch Kruis in Beveren-Roeselare. Hier kun je die live volgen. Om 19 uur wordt gestart met tweede provinciale, om 20.30 uur start de loting voor vierde provinciale.

Ook voor de interprovinciale eindronde met eersteprovincialers KSV Rumbeke, SC Blankenberge en Sassport Boezinge werd al geloot. Daarover lees je hier meer.

Tweede provinciale

Na kampioen Veurne mag de de rest van de top vijf in 2A strijden om een plaats in de finale van de eindronde van tweede provinciale. In de trommel gaan Varsenare A, Jabbeke A, Heist A en Club Roeselare. In de B-reeks werd SV Wevelgem autoritair kampioen met maar liefst 20 punten voorsprong op Deerlijk. Maar met dat puntenaantal (65) zou Deerlijk wel eerste geëindigd zijn in de A-reeks… In de B-reeks gaan naast Deerlijk, ook Moen, Moorsele A en Zwevegem in de urne.

Heenwedstrijden op 8 mei, terugwedstrijden op 15 mei

A-reeks

1.

2.

B-reeks

1.

2.

De winnaar van wedstrijd X speelt eerst thuis tegen de winnaar van wedstrijd Y op 22 mei, op 26 mei volgt de terugmatch.

De finale vindt plaats op zondag 29 mei.

Dalers tweede provinciale

Heenwedstrijd 8 mei, terugmatch 15 mei

SV Loppem (2A) en SK Staden (2B) eindigden als derde laatste, de winnaar van het dubbele duel mag in tweede provinciale blijven.

Derde provinciale

Proficiat aan de kampioenen Lombardsijde (3A), VV Koekelare A (3B) en Dosko Beveren (3C). Twaalf ploegen strijden via de eindronde nog voor drie vacante plaatsen in tweede provinciale.

Heenwedstrijden op 8 mei, terugwedstrijden op 15 mei

A-reeks

1.

2.

B-reeks

1.

2.

C-reeks

1.

2.

De winnaar van wedstrijd X speelt eerst thuis tegen de winnaar van wedstrijd Y op 22 mei, op 29 mei volgt de terugmatch. De winnaars van de finale promoveren naar tweede provinciale.

Dalers derde provinciale

RC Waregem diende nog een klacht in en hoopt zo nog de 14de plaats te ontlopen. Lukt dat, dan speelt NS Heule namens de C-reeks dit driehoekstornooi waarbij nog één ploeg (de laatste in dit minitornooi) moet degraderen. Naast RC Waregem/NS Heule spelen ook SK Roeselare-Daisel B (3A) en VV Aartrijke (3B) mee.

Vierde provinciale

Heenwedstrijd op 8 mei, terugwedstrijd op 15 mei

A-reeks

1.

2.

B-reeks

1.

2.

C-reeks

1.

2.

D-reeks

1.

2.

De winnaar van wedstrijd X speelt eerst thuis tegen de winnaar van wedstrijd Y op 22 mei, op 29 mei volgt de terugmatch. De winnaars van de finale promoveren naar derde provinciale.