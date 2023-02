Voetbalmatch in Brugge ontaardt in vechtpartij: twee politieagenten raken gewond

Afgelopen weekend werd de politie opgeroepen voor een conflict tijdens een voetbalmatch van de U21 van Jong Male tegen KFC Damme in Sint-Kruis, een deelgemeente van Brugge. De vader van twee spelers was het niet akkoord met de beslissing van de scheidsrechter, waarop er discussie ontstond binnen de eigen ploeg, die uitmondde in een vechtpartij.“Bij de tussenkomst raakten twee politie-inspecteurs gewond. Zij zijn tijdelijk arbeidsonbekwaam. Het conflict wordt nu verder onderzocht”, vertelt Lien Depoorter, woordvoerster van politiezone Brugge. Twee mensen werden tijdelijk opgepakt en kort erna terug vrijgelaten.

Vrijdagavond na 21 uur liepen de gemoederen hoog op in Sint-Kruis tijdens een voetbalmatch van de U21 Jong Male tegen KFC Damme. “Naar het einde van de wedstrijd toe stond onze ploeg 4-0 voor”, vertelt Guido Vandille, voorzitter van Jong Male. “Een vader van de spelers van Damme was niet akkoord met een beslissing van de scheidsrechter en zou in discussie gegaan zijn.”

“De vader van een van de spelers kwam op het veld en heeft scheidsrechter bedreigd”

“De vader vond het niet kunnen dat het spel niet werd stilgelegd toen zijn zoon geraakt was, maar dat het spel iets later wel werd stilgelegd voor een andere speler van Damme”, zegt Dirk Verheire van KFC Damme. “Uiteindelijk kwam de vader het voetbalveld op en heeft hij de scheidsrechter bedreigd.”

Match stopgezet

De scheidsrechter voelde zich bedreigd door het taalgebruik van de ouder en heeft de politie gebeld. “In de ploeg speelt ook een broer mee van de speler in kwestie. Wellicht speelde het familiegevoel mee dat ze zich moesten verdedigen. Uiteindelijk zijn de vader en de twee broers op de vuist gegaan met eigen supporters en spelers, die ook in de discussie waren betrokken. Er werd geen fysiek geweld gebruikt naar de scheidsrechter toe”, gaat Dirk verder.

“Toen de politie in de vechtpartij tussenbeide kwam, heeft de scheidsrechter beslist om de match stop te zetten”

“Onze spelers hebben tijdens de discussie het terrein verlaten en zich in de kleedkamer teruggetrokken”, vult Guido aan. “Toen de politie moest tussenbeide komen in de vechtpartij, heeft de scheidsrechter besloten om de match stop te zetten. Het is jammer dat het zo moet verlopen in onze sport.” Twee politie inspecteurs raakten gewond bij de tussenkomst en twee mensen werden opgepakt en kort erna al terug vrijgelaten.

Dinsdagavond zal het bestuur van KFC Damme samenzitten om het hele voorval te bespreken. “Als bestuur zijn wij enorm gegeneerd. Wij dulden zo’n geweld niet. We zullen gepaste maatregelen nemen naar de twee spelers en de ouder toe. Maar voor ons is de beslissing alvast overduidelijk. Door het verslag van de scheidsrechter zal dit wellicht ook nog een staartje krijgen bij de Belgische voetbalbond”, besluit Dirk.