Voetbalclub Zeehaven Zeebrugge hoopt vurig op een kunstgrasveld

Voetbalclub Zeehaven Zeebrugge mocht vorige week zondag de Brugse sportschepen Franky Demon verwelkomen voor de opening van hun nieuwe kleedkamers. Ze hebben flink geïnvesteerd in hun accommodatie en in juli vorig jaar werd de eerste steen gelegd. Van de stad Brugge kregen ze 185.000 euro en zelf hebben ze 80.000 euro bijgelegd.

“Wij tellen intussen 13 jeugdploegen en hebben nu in totaal 180 spelers. Omdat we ook gemengd spelen, moesten er ook aparte kleedkamers en douches komen. We zijn een groeiende sportclub waar we niet gaan voor prestaties en winnen, maar om te sporten. Vele ouders kiezen daarom voor ons. Indien we een grotere radius zouden hebben, zouden we wellicht nog meer leden hebben”, vertelt Wim Baert, voorzitter van Zeehaven Zeebrugge.

“We hebben ook de mogelijkheid voor een kunstgrasveld besproken met de schepen. Dat zou een duurzamere oplossing zijn. We kampen hier ook met zeezout, wat niet goed is voor het terrein. We zijn blij dat de werken achter de rug zijn. Op de kleedkamers hebben we zonnepanelen kunnen plaatsen want ook wij hebben last van de hoge energieprijzen. Onze verlichting op het terrein zou ook nog moeten aangepast worden. Verder is er een afdak gekomen voor onze supporters en werd de toegangsweg aangelegd in asfalt”, besluit Baert.

(SR)