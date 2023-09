Voetbalclub Fusion heeft infrastructuurprobleem: “We moeten kinderen weigeren door tekort aan accommodatie”

Voetbalclub Fusion in Oostende trekt aan de alarmbel: er is nog altijd geen oplossing voor het lokaalprobleem. “Nochtans heeft de club een oplossing met eigen containers, maar ook dat kan niet gerealiseerd worden door getalm van de stad. De kinderen zijn de dupe”, sneert gemeenteraadslid Karel Labens.

Fusion legde de voorbije jaren een succesvol parcours af: ze startten in 2011 als bewegings- en techniekschool voor kinderen tot 12 jaar. “We zagen onszelf als kweekvijver voor KVO, Végé en Zandvoorde. We zijn begonnen met twee ploegen. Door het wegvallen van voetbalploegen SK en Végé groeide de vereniging alsmaar meer. Vorig jaar hadden we 18 ploegen met voor het eerst ook een eerste elftal heren en dames. Er zijn 300 leden”, schetst voorzitter Bruno Lamelyn.

“Dit jaar waren er maar 15 ploegen meer: Fusion moest drie ploegen schrappen wegens een gebrek aan infrastructuur, lokalen en kleedkamers. “Het sportbeleid is ad hoc. Een bepaald veld gebruiken we al drie jaar, maar toch moesten we dit jaar afstand doen van dat veld. Dan is het wel moeilijk om iets structureel uit te bouwen.”

Eigen containers

Fusion werkt gedegen: ze analyseren sterktes en zwaktes en maken een vijfjarenplan. “Drie jaar geleden was er een eerste signaal dat we nood hadden aan extra velden en kleedkamers. We hadden toen de werking van Opex Girls overgenomen en als je die meisjes kansen wil geven dan is er infrastructuur nodig. Dat betekent gescheiden kleedkamers”, zegt Lamelyn. Vorig jaar werd het precair: de situatie met kleedkamers op verschillende locaties of ingekorte trainingen was niet langer houdbaar.

“De jeugd is de dupe van al dat getalm” – Karel Labens, gemeenteraadslid

“In een ideaal scenario worden extra kleedkamers gebouwd, maar we beseffen dat het niet evident is. Daarom zochten en vonden we zelf een oplossing en kochten containers met berging, douches en kleedkamers. We wilden die vlak bij ons veld plaatsen, maar dat zit nu muurvast. Verschillende diensten kijken naar elkaar met als resultaat dat het niet vooruitgaat. We hadden een mooie kans om een douchecontainer te kopen van een failliete club voor een derde van de prijs, maar moesten het laten schieten omdat we niet weten of we die mogen plaatsen naast ons veld. Wij zijn een club die met geld komt, terwijl andere clubs geld vragen.” En de nood zal niet kleiner worden. “Recent zijn heel wat spelers van KVO doorverwezen naar ons. Maar we hebben geen plaats voor hen.”

Praten

Gemeenteraadslid Karel Labens (Vooruit) is boos: “Er zijn drie Oostendse voetbalverenigingen en die hebben recht op een waardige accommodatie. Het kan niet zijn dat KVO meer recht zou hebben op velden op de Schorre. Fusion doet veel moeite om te investeren in de jeugd en dat moet je als stad stimuleren en bevorderen. Een jaar geleden hebben ze de problemen gemeld en het dossier ligt al zo lang op het bureau van twee schepenen. De stad moet gewoon sneller schakelen. De schepenen moeten aan tafel zitten met de vereniging om haar een volwaardig alternatief aan te bieden. Want nu kunnen ze jongeren niet binnen brengen in de vereniging. Dan is de jeugd de dupe.”

Reactie stadsbestuur

Bij de stad zijn twee schepenen bevoegd. Schepen van Stadseigendommen en Openbaar Domein Björn Anseeuw (N-VA): “Het is een bloeiende sportvereniging en het dossier voor de plaatsing van de al aangekochte container bevond zich bij intercommunale Farys. Maar daar lag het al een jaar en het ging echt te traag vooruit. Deze zomer hebben we beslist om niet te wachten, het uit handen te nemen en het zelf te doen. We wachten nog op enkele technische gegevens van Fusion. Het is een kwestie van weken voor de start van de werken waarbij ze hun containers kunnen plaatsen.”

Ook sportschepen Bart Plasschaert (CD&V) nuanceert: “We kunnen geen velden bijmaken. Bovendien worden de voetbalvelden ook gebruikt door baseball, cricket en andere sporten. De velden zijn gegeerd en omdat we vaststelden dat er soms maar tien spelers op een veld staan, beslisten we tot overleg met de drie clubs, Fusion, KVO en Vamos zodat ze onderling kunnen samenwerken om de velden samen te gebruiken. Ze zouden onderlinge afspraken maken. Elke ploeg heeft velden in exclusief beheer en er zijn ook gedeelde velden. Fusion heeft nu meer velden dan vorig jaar.”