“Voetbalbond, hebben jullie de weersvoorspellingen bekeken?” Karl Vannieuwkerke kritisch voor afgelasting voetbal

Voetbal Vlaanderen kondigde net aan dat alle voetbalmatchen voor het weekend van 20 en 21 januari afgelast worden door de hevige sneeuwval. Op sociale media komt er heel wat reactie op de beslissing, omdat er in bepaalde delen van het land amper tot geen sneeuw is gevallen. Ook Karl Vannieuwkerke stelt zich vragen bij de afgelasting. “Hebben jullie de weersvoorspelling voor komend weekend bekeken?”

Dit weekend van 20 en 21 januari zullen er geen voetbalwedstrijden gespeeld worden in de tweede en derde afdeling en ook niet in de provinciale reeks of het recreatief voetbal. Voetbal Vlaanderen heeft dat vandaag beslist na de hevige sneeuwval van de afgelopen twee dagen op sommige plaatsen.

Een beeld van het voetbalveld donderdagnamiddag in Diksmuide. © Karl Vannieuwkerke

Maar niet iedereen kan begrip op brengen voor de beslissing, omdat er in bepaalde delen van België ook zo goed als géén sneeuw viel. Karl Vannieuwkerke is een van deze kritische stemmen. “Voetbal Vlaanderen, hebben jullie de weersvoorspellingen voor komend weekend bekeken? Het wordt net een fantastisch voetbalweekend. Hier (Diksmuide) ligt niets van sneeuw en zullen de jeugdploegen vanavond ook gewoon trainen. De match zaterdag kan gewoon doorgaan. Waarom een algemene afgelasting?”

Wisselvallig weer

“Het was geen eenvoudige beslissing”, reageerde de woordvoerder van Voetbal Vlaanderen Nand De Klerck op Karl Vannieuwkerke. “Ook in delen van West-Vlaanderen zijn de velden niet bespeelbaar. De weerapps wijzigen ook erg snel en zijn zeer wisselvallig. In zo’n situatie zijn er altijd voor- en tegenstanders, maar we hebben West-Vlaanderen betrokken in dit beslissingsproces voor Vlaanderen.”

“Het weer is erg wisselvallig, ook in delen van West-Vlaanderen zijn de velden niet bespeelbaar”

Volgens Karl kon de beslissing ook later gemaakt zijn. “Bekijk de weersvoorspellingen eens. Het is nog een anderhalve dag weg.” Maar Voetbal Vlaanderen blijft voorlopig bij hun beslissing: “Voor jouw club is dat misschien nog lang, maar sommige clubs vragen ons al sinds begin deze week om de knoop door te hakken. Een algemene afgelasting is nooit simpel”.