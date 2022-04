Voetbal Batist Moenens maakt overstap van Sint-Truiden naar FC Gullegem: “Win-win voor Gullegem en mij”

FC Gullegem is goed bezig. De rood-witten maakten van het bijeenhouden van hun kern hun grootste prioriteit. Nadat ook de volledige sportieve staf bijtekende, werd uitgekeken naar de nodige versterking. Onlangs werd Batist Moenens nog aangetrokken. De 21-jarige Moorselenaar speelde dit seizoen bij eersteklasser Sint-Truiden en hoopt bij Gullegem zijn carrière een nieuw elan te geven.

Sportief verantwoordelijke Filip Hostyn en zijn rechterhand Etienne Zenner kennen hun voetbalwereld. Op de transfermarkt laten ze zich niet verleiden tot het kopen van een kat in een zak. Bij Oudenaarde werden de 21-jarige aanvaller Yves Boguhe en de 22-jarige Warre Coopman op de kop getikt. Ook de 21-jarige Batist Moenens werd aangetrokken. Moenens versleet zijn eerste voetbalschoenen bij SV Moorsele, speelde daarna bij Zulte Waregem, Standard en dit seizoen bij Sint-Truiden. “Bij de jeugd speelde ik meestal op de tien, bij Sint-Truiden moest ik de linkse flank doen”, stelt Batist zichzelf voor. “Omdat de grote doorbraak er maar niet kwam, achtte ik het beter om de sportieve ladder af te dalen. Ik kan beter de stiel leren bij een ploeg als Gullegem in tweede afdeling, dan bij de beloften van Sint-Truiden. Spijt van mijn vorige keuzes heb ik niet. Tenslotte heb ik een uitstekende opleiding genoten en heb ik tegen de grootste jeugdploegen van België gespeeld. Maar nu werd het tijd dat ik in een eerste ploeg mijn kwaliteiten kon tonen. Ik wilde niet versleten worden als een eeuwige belofte. Omdat Gullegem reeds een tweetal jaar belangstelling toonde, heb ik deze keer toegehapt. Dicht bij mijn deur en in een goed gestructureerde club, dat moet lukken.”

Fysiek spel

Het zal wellicht wennen worden voor Batist Moenens. Van technisch verzorgd jeugdvoetbal bij enkele eersteklassers naar het meer fysieke spel van tweede afdeling. “Ik weet wat mij te wachten staat”, lacht de Moorselenaar. “Ondanks mijn kleine gestalte (1,72 meter) schuw ik de duels niet. Bij Gullegem zal ik er alles aan doen om er volledig te ontbolsteren. Tenslotte sta ik pas op de drempel van mijn voetbalcarrière. Het is zeker nog niet te laat om op termijn weer hoger te mikken. De bal ligt in mijn kamp. Als ik mij bij Gullegem in de kijker kan spelen, is de kans niet gering dat ik op termijn de lat opnieuw hoger mag leggen. Tenslotte kan het zowel voor Gullegem als voor mij een win-win situatie worden. Ik weet dat FC Gullegem veel van mij verwacht. Ik zal er dan ook alles aan doen om hun vertrouwen niet te beschamen”, besluit Batist Moenens. (Alfons Vandewynckele)