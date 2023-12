VKW Vleteren gaat tegen Brielen Sport op zoek naar zes op zes

VKW Vleteren mocht tegen KSV De Ruiter voor het eerst feestvieren. Het won met 1-0, dankzij een treffer van Jens Coene. Zaterdag komt Brielen Sport op bezoek. Bij winst komt VKW naast Brielen Sport in het klassement.

Jens Coene scoorde tegen KSV De Ruiter de enige goal van de match. “Eindelijk is het ons gelukt”, reageert Jens opgelucht. “We hadden in de eerste helft al de betere kansen en konden dit dan na de pauze omzetten in een verdiende voorsprong. Ik ben blij dat ik tegen De Ruiter mijn steentje kon bijdragen. Vroeger stond ik in de aanval, nu stelt de coach me op als linksback. We voetbalden misschien minder goed dan ervoor, maar we spelen realistischer, vanuit een goed georganiseerd blok. Dat leverde ons vier op zes en twee clean sheets op. Dat is ook fijn voor onze doelman Jens Van Damme.”

“We hopen in de volgende matchen op dit elan verder te gaan. Er zijn nog drie cruciale matchen voor Nieuwjaar. Eerst zijn er de derby’s tegen Brielen Sport en SK Elverdinge, en we sluiten het jaar af tegen NSVD Handzame. Laten we hopen dat we in de komende weken onze remontada verder kunnen zetten.”

KSA-vrienden

Tegen Brielen zal Jens tegen zijn kameraad Siemen Hommey spelen. “We kennen elkaar van bij de KSA in Woesten. Ook mijn broer Stan, met wie ik samen speel bij VKW Vleteren, kent Siemen goed. Er zullen veel vrienden van de KSA de match bijwonen zaterdag. We mogen Brielen Sport niet onderschatten, zij gingen onlangs nog winnen bij Dosko Beveren.”

Jens maakte in het tussenseizoen de overstap van KFC Poperinge. “Ik keerde terug naar de ploeg waar het voor mij allemaal begon. Na acht jaar bij Poperinge was het even wennen aan de nieuwe omgeving, maar ik krijg veel speelkansen. We spelen met veel jongens van onder de kerktoren, en het is ook fijn dat ik samen met mijn broer in de ploeg speel. Bovendien woon ik op slechts een kilometer van De Warande”, zegt de 22-jarige projectleider bij bouwfirma Braet.