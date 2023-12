VKSO Zerkegem (3B) pakt uit met 0-11

Weliswaar torst Ichtegem de rode lantaarn in derde provinciale B, je moet het toch maar doen om daar met 0-11 te gaan zegevieren. De hele groep van VKSO Zerkegem blijft er bescheiden bij. T1 Lorenzo Frickelo is met zijn jongens van de Vedastusstraat intussen wel opgeklommen naar positie vier.

De hoofdcoach loofde natuurlijk zijn hele ploeg maar had toch een speciaal woordje over voor Maarten Calleeuw: “Die speelde eens temeer een beresterke partij.” Maarten voetbalde tot zijn 21 lentes bij KFC Varsenare. Ondanks positieve evaluaties opteerde hij voor zijn studies in Gent.

Eerst diploma

“Anderhalf jaar vergat ik mijn passie voor voetbal, tot een vriend me vroeg om eens mee de spelen met de beloften van Zerkegem. Tijdens het weekend konden er wel een paar uurtjes ontspanning vanaf, dus aanvaardde ik. Ik voetbalde zowaar de laatste match mee met de eerste ploeg, dat is een mooie herinnering. Eens ik het diploma industrieel ingenieur op zak had, kon ik mijn werkomstandigheden relatief gemakkelijk combineren met de oefensessies en wedstrijden. En ja, ik mag me als vaste waarde beschouwen, al wil dat niet zeggen dat ik er de kantjes vanaf zal lopen. Inzet bij alles wat ik doen: dat is mijn motto.”

“We promoveerden onder Rik Bouckaert maar vlak voor de start van het seizoen in de hogere reeks hield hij het plots voor bekeken. Timothy Scheyving, de huidige T2, deed de competitie uit en hield ons in derde. Nu is Lorenzo Frickelo aan zet. Het bestuur volgde zijn adviezen en er kwamen een zestal versterkingen bij. We vormen een hecht geheel, zonder zwakke posities. “

Nacompetitie

“Tegen Ichtegem pikte ik mijn doelpunt mee. Snelheid blijft één van mijn sterke punten. De coach speelt me uit als rechtsachter. Een rij vooruit kan ik evenzeer mijn plan trekken. Aan andere oorden opzoeken, denk ik niet: bij VKSO Zerkegem is het goed toeven en wie weet wat de toekomst voor ons in petto heeft. Anderzijds denk ik dat het nog wat te vroeg is om aan nacompetitie te denken. Al zal de groep vrienden niets laten liggen.” (JPV)

Zondag 17 september om 15 uur: VV Westkapelle – VKSO Zerkegem.