VK Denys wordt KVK Denys

Zestien verenigingen die meer dan 50 jaar bestaan, kregen door de provinciegouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, een ereplaket toegediend naar aanleiding van de titel van Koninklijke Maatschappij. Eén daarvan is KVK Denys, de voetbalclub die in 1971 een team startte met de toenmalige medewerkers bij voeders Denys.

In 1971 zochten de toenmalige medewerkers bij voeders Denys naar een waardige tegenstander in het voetbal. Oefenen deden ze tijdens de middagpauze. De jeugdige zonen van de gebroeders Denys, werknemers en een paar klanten vormden samen een elftal. VK Denys werd een feit. Fernand Denys (64), voorzitter van KVK Denys vroeg Maurits Masschelein mee naar de uitreiking: “Maurits is eigenlijk de drijvende kracht achter KVK Denys, ik ben misschien wel de voorzitter, maar hij is nog altijd diegene die alles voor de ploeg regelt.”

fairplayploeg

Maurits Masschelein (86) was het die in het prille begin op zoek ging naar een waardige tegenstrever voor de eerste match. Die vond hij bij het pas gestarte Sparta Lichtervelde. “De weide van André Pape werd met man en macht tot een voetbalveld omgetoverd”, vertelt Maurits. “Een veld vol molshopen waar we tussen moesten manoeuvreren. De uitslag was 2-2. De zin om meer te spelen groeide en Voeders Denys sponsorde onze groen-wit truitjes en een paar ballen. Julien Denys was de eerste voorzitter, huidig voorzitter is Fernand Denys. Later sloten we ons aan bij de Sport-Plus competitie in Lichtervelde, waarbij we zevenmaal de fairplaybeker wonnen. Al 35 jaar zijn we intussen aangesloten bij het Roeselaars Liefhebbers Verbond. In 2014 werd de club kampioen en kregen we de titel fairplayploeg en grensrechter van het seizoen en eerste prijs voor topschutter. Een topjaar.”

Kameraadschap

“Onze grootste troef is de vriendschap, soms wordt een speler wel eens gefopt”, lacht Maurits. “Zo werd de ezel van Georges Carbonez en zijn zoon Patriek in het doel gebonden. Enkele spelers hadden het in de nacht uit de weide gehaald en ‘s morgens in het doel geplaatst. Kostprijs om zijn ezel terug te krijgen was tournee generale van Georges. KVK Denys heeft momenteel 168 leden waarvan tien van de familie Denys.” KVK Denys speelde in totaal al 1.580 wedstrijden, waarvan ze er 626 wonnen en 326 gelijk speelden. (Jenka Watteny)