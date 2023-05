Vijftigste verjaardag KWB minivoetbaltornooi uitbundig gevierd in Lendelede

Er werd een feestje gebouwd in de sporthal Steuren Ambacht naar aanleiding van de 50ste verjaardag van het KWB minivoetbaltornooi.

Het tornooi begon bescheiden in 1972 ter gelegenheid van Lendelede kermis op de speelplaats van de technische school. Het was André Goemaere die het initiatief nam, samen met zijn zoon Ronny. “Bij de allereerste editie kwamen slecht drie ploegen aan de start: de studenten, de Chiro en de KAJ. Dit zou de basis blijven van een organisatie die in Lendelede zou uitgroeien tot een groot jaarlijks sportfeest”, opent Ronny Goemaere.

“Wat begon in 1972, is vandaag nog altijd een vaste waarde in het Lendeleeds sportgebeuren”, gaat burgemeester Carine Dewaele verder. “Met een goede mix van jeugd, dames en herenploegen is het steevast een gezellige familiale gebeurtenis. Vijftig jaar onafgebroken een meerdaags minivoetbaltornooi organiseren, is een unicum. Enkel de coronajaren strooiden wat roet in het eten, maar dat is intussen ook achter de rug.” Het huidige bestuur bestaat uit Kristof Piccavet, Nico Parmentier, Nico Vanneste, Frederik Casteleyn, Tine Desmet en Hannes Delaere.

(CLY)