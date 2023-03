Vijf spelers van FC Damme ontslagen na vechtpartij op het voetbalveld

Het bestuur van de voetbalploeg KFC Damme heeft na de vechtpartij tijdens de match vrijdag 24 februari besloten om vijf spelers van de U21 te ontslaan. “In het verleden zijn er al verschillende problemen geweest met de spelers en tijdens de match van Jong Male werd dat nog eens duidelijk met de vechtpartij als hoogtepunt. Ze zijn vanaf nu niet meer welkom op onze trainingen en zullen ook niet geselecteerd worden voor wedstrijden”, zegt Dirk Verheire van KFC Damme.

Vrijdagavond 24 februari liep de match van de U21 tussen Jong Male en FC Damme in Sint-Kruis, een deelgemeente van Brugge uit de hand. De vader van een van de spelers was het niet eens met de scheidsrechter. Hij kwam op het veld en begon hem te bedreigen. De zoon in kwestie en zijn broer sloten zich bij hun vader aan. De scheidsrechter verwittigde ondertussen de politie.

“Zo’n gedrag als vrijdagavond is onaanvaardbaar en past niet bij onze waarden”

Daarop ontstond er bij FC Damme onderling discussie. Uiteindelijk zijn de vader en de twee broers op de vuist gegaan met eigen supporters en spelers en de politieagenten. Twee mensen werden kort opgepakt en weggevoerd. Twee inspecteurs van de politie raakten gewond.

Per direct ontslagen

Het bestuur van KFC Damme reageert onthutst op de vechtpartij. “Dit gedrag is onaanvaardbaar. Het past niet bij onze normen en waarden van sportiviteit en respect waarvoor wij staan. De hele spelersgroep en begeleiding zijn erg geschrokken. Wij wensen ons hiervoor te verontschuldigen bij de politie, de scheidsrechter en onze tegenstander Jong Male”, stelt Dirk Verheire van KFC Damme.

“We kunnen niet toelaten dat het gedrag van enkelen het sportplezier van andere bederft”

“Als bestuur zullen we niet toelaten dat het gedrag van enkelen en hun entourage het sportieve plezier van de rest bederft. Daarom hebben we met het bestuur dinsdagavond 28 februari besloten om vijf spelers van de U21 per direct te ontslaan uit onze vereniging. Zij zijn niet langer welkom op trainingen en kunnen niet geselecteerd worden voor wedstrijden. Hiervan werden de betreffende spelers al op de hoogte gebracht.”

Eerder problemen

Volgens het bestuur van FC Damme waren er in het verleden al eerder problemen met de vijf spelers. “Vrijdagavond waren vier van die vijf individuen betrokken bij de vechtpartij”, gaat Dirk verder. “Bij de politiediensten zullen we ook informeren wat kan en wat niet. We vermoeden dat het moeilijk wordt om hen de toegang te ontzeggen tot de wedstrijden, omdat het om een publiek terrein gaat.”

“Vier van de vijf ontslagen individuen waren betrokken bij de vechtpartij vrijdagavond en er waren al eerder problemen”

Bij de komende wedstrijden van FC Damme zal er telkens iemand van het bestuur aanwezig zijn. “We willen vlug kunnen ingrijpen als er zich eventueel opnieuw problemen zouden voordoen. Verder wachten we met spanning af wat het verslag van de voetbalbond zal geven. We vermoeden dat onze club zal berispte worden of een boete zal krijgen. Maar als vereniging nemen we onze verantwoordelijkheid en zullen we de gevolgen dragen”, besluit Dirk.