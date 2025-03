Vijf memorabele momenten van Winand Van Gheluwe in 25 jaar Club Roeselare: “Heropstart was een hoogtepunt”

De 63-jarige Winand Van Gheluwe, die nu op vervroegd pensioen is maar voorheen een bekend gezicht was bij Plastics Deceuninck, is één van de boegbeelden bij eersteprovincialer bij het jubilerende Club Roeselare. De Rumbekenaar kwam eind de jaren tachtig in contact met de Rodenbachzonen door zijn vriend Jacky Parmentier, die hem inviteerde voor een thuiswedstrijd.

“Het was een van de hoogtepunten van de vorige Club toen, want men was net kampioen geworden onder Club Roeselare. Ik bleef er hangen als supporter en was niet akkoord met het fusieverhaal naar KSV Roeselare. Vandaar dat ik meteen gewonnen was voor een heropstart. Door stichter Patrick Hostekint was ik niet alleen bestuurslid maar ook de allereerste ploegafgevaardigde bij het eerste elftal. Toen Johny Thio zijn ontslag kreeg, stapte ik mee op maar het jaar nadien stond ik alweer aan de zijlijn bij de reserven, en dat tot 2006. Dan heb ik ook de functie van ploegafgevaardigde weer opgenomen bij de eerste ploeg, en met succes want Francky Van Hove loodste ons in één ruk van vierde naar eerste provinciale. Een drietal jaar heb ik dit zelfs gecombineerd met jeugdafgevaardigde bij de duiveltjesploeg van mijn schoonzoon Jan Meseure. Sinds anderhalf jaar ben ik ook logistiek medewerker in zowel het Rodenbachstadion en De Zoete Pinte.” De geknipte man dus voor zijn vijf memorabele momenten in 25 jaar Club Roeselare.

1. Stichting

“Zoals iedereen weet was ik nooit akkoord met het fusieverhaal want we kregen echt geen kansen, ook onze jeugdspelers bleven in de kou staan. In 1999 zijn we dan gaan brainstormen voor een nieuwe Club en een jaar later was die ook een feit. Patrick Hostekint kreeg ook ‘Toine’ Vandenberghe mee op de kar en zij waren broodnodig. Er was immers niets meer, geen ploeg, noch veld, noch centen. Alles kwam echter goed en met zeven bestuursleden werd de oprichtingsakte ondertekend. Gerrie Eerstermans werd onze eerste voorzitter, Johny Thio en Daniël Houthoofd het eerste trainersduo.”

2. Johny Thio

“In 2008 stierf Johny Thio. Met hem had ik de eerste jaren mooie momenten beleefd en ik had ook veel waardering voor hem. Niet iedereen kan immers zeggen dat hij elf jaar voor Club Brugge speelde en 24 caps had voor de Rode Duivels. Zijn overlijden heeft me echt geraakt, ik was immers in een korte periode een heel goeie vriend kwijt.”

3. Behoud

“In het seizoen 09-10 was Florin Frunza speler-trainer maar de resultaten bleven ondermaats. Het bestuur, onder bewind van toenmalig voorzitter Jery Geldhof, greep in en haalde met Henk Houwaart een grote naam binnen om de ommekeer te realiseren. Na een ongelooflijke 1 op 21 bleef iedereen geloven in een miraculeuze terugkeer en die kwam er ook. We haalden net niet de eindronde maar het belangrijkste was het behoud dat werd gevierd als een titel.”

4. Zilveren voetbal

“Tien jaar geleden, in het seizoen 14-15, haalde sportief manager Christ Deryckere een goudhaantje binnen met Gertjan Vandewege. In zijn eentje prikte hij er toen in tweede provinciale 26 tegen de touwen, meteen ook zijn eigen record. Dat leverde hem ook de nominatie op van ‘Zilveren voetbal’. Met een autocar mochten we als spelersgroep – en vrouwen en de technische staf naar de Carré in Willebroek. Een feestje dat ik, en wellicht niemand die er aanwezig was, niet snel ga vergeten.”

5. Promotie

“Voor het laatste hoogtepunt moeten we niet zover terugkeren, namelijk naar het vorige seizoen. Op vijf speeldagen van het einde werd toenmalig coach Kenny Verduyn ontslagen toen we derde stonden. Onder het interim-duo Steve Ost-Steve Henry bleven we ongeslagen in de eindronde en wonnen met ruime cijfers ook de finale op Beveren-Leie.”

“We moeten een gevestigde waarde worden in eerste provinciale”

“In de huidige campagne loopt het niet altijd even gemakkelijk en dat zie je ook aan onze klassering. We hebben echter de moed nog niet verloren om het behoud, voorwaarde zal zijn om minstens 32 punten te halen. Daarvoor gaan we sowieso alle thuiswedstrijden tegen de rechtstreekse concurrenten Ardooie, Houthulst en Zedelgem moeten winnen en ook in de andere duels geregeld wel iets halen. Mijn vertrouwen is groot en Club verdient ook om volgend jaar weer in eerste provinciale uit te komen als je de sportieve investeringen voor volgend seizoen ziet. We moeten een gevestigde waarde worden in eerste provinciale.”