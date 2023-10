Vier zaalvoetbalsters uit Liga Ter Straeten in nationaal team

In Hof ter Straeten is vorige maand een damesvoetbalcompetitie in zaal gestart en vier speelsters maken al deel uit van een nationale ploeg die nieuw is. “Het was een nieuwe, unieke ervaring.”

Kris Waerniers is nationaal voorzitter van de BZVB en deed een rondvraag bij de clubs die aan de Beker van België meedoen, alsook bij teams die het goed doen in zowel de Vlaamse als de Waalse competitie. “We hebben daar verder kunnen op bouwen. Met als resultaat dat we, zij het met een heel beperkt budget zodat ze zelf moesten investeren in hun reis, een dubbele interland konden bekomen in en tegen Frankrijk in Valence.” Dit met oog op een deelname aan het EK AFEFS in Caracas, Catalonië. Naast het gastland met wedstrijden tegen Monaco, Frankrijk en misschien ook Italië. In de oefeninterlands tegen de Fransen verloor ons land een keer (8-0) en heeft men eenmaal gewonnen (3-8). Kimberly Ramandt van Swaf Ladies Beernem fungeerde als kapitein en scoorde drie keer. De anderen zijn actief bij Rapid Girls en hebben net als Kimberly onder andere een verleden bij Cerkelladies Brugge. Anke Dujardin (31) uit Sint-Kruis: “De eerste match tegen de Fransen was het nog wat zoeken. We waren niet gewend om met elkaar om te gaan en te voetballen. In de tweede wedstrijd verliep het vlotter. Onze inzet was groter, ook voor elkaar.”

Nieuwe gezichten

Jana Stolle uit Brugge, een ploeggenote van Kimberly in het veldvoetbal bij Heist, was in de tweede interland tevens goed voor een goal. “Het is leuk om op een kleine ruimte te voetballen. Het is sowieso anders, maar het zorgt voor een voordeel op het veld. De nationale ploeg bestond voor een groot deel uit nieuwe gezichten. We moesten elkaar nog leren kennen. Dat zag je in die eerste match. In de tweede werd de tactiek aangepast en ook de communicatie verliep beter.” Tess Desmidt uit Zuienkerke knikt. “Die competitie in Varsenare is voor ons dichterbij en dat is leuk, zeker als daar ook nog internationale wedstrijden uit voortvloeien.” (ACR)