Vier teams nemen deel aan wandelvoetbal in Moorsele

In Moorsele is vorige week zondag voor de tweede keer een evenement wandelvoetbal georganiseerd. Twee ploegen ‘jonkies’ en twee meer ervaren teams namen het tegen elkaar op. “Ik haalde de mosterd bij Vlamertinge”, zegt SV-Moorsele secretaris Christophe Depover.

Christophe Depover is secretaris en ook de chef Wandelvoetbal van SV Moorsele. “Ik maakte er kennis mee door een nonkel die het speelt in Vlamertinge en omdat we als club wel af en toe iets zien passeren vanuit de voetbalbond. Ik dacht: dit is wel iets voor ons.”

“Het is de tweede keer dat we zo’n evenement organiseren. Vier ploegen deden mee. Natuurlijk SV Moorsele, en dan verwarrend genoeg SV Moorslede, een ploeg van de wielertoeristen met enkele oud-voetballers en trainers, en een groep ex-spelers uit de eerste ploeg.”

“We kozen niet voor een tornooivorm – de jongste ploegen tegen elkaar en de twee andere ploegen. Het is toch een plezier om te zien hoe gedreven de wandelvoetballers in het veld stappen. Er mag niet gelopen worden, maar voor velen is dat toch een uitdaging” lacht Christophe. “Gelukkig snapt iedereen dat het voor het plezier is. Al sluipt er bij sommigen toch altijd die competitiedrang in, raar genoeg misschien nog het meest bij de oudste spelers.”

Echte competitie

Of er plannen zijn voor de toekomst? “We zijn graag bezig met nieuwe ideeën, maar we hebben ook de beperking van onze terreinen. Alles zit nu zo goed als vol, dus een gaatje vinden voor een wandelvoetbalploeg om te trainen en in een vorm van competitie te stappen, we moeten het nog eens bekijken”, besluit Christophe. “Wie interesse heeft in wandelvoetbal, kan wel iets laten weten. We zien dan of er iets uit de bus komt.” (HV)