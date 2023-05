Vier ploegen College in minivoetbalfinales

Met maar liefst vier ploegen speelden leerlingen van College Veurne de West-Vlaamse finale van de Moev-minivoetbalcompetitie: de eerste graad meisjes en de drie graden jongens. Een unieke prestatie voor een relatief kleine school tussen al die grote scholen en sportscholen. In die finales was het College ook de best vertegenwoordigde school.

Leerkracht Luc Joye legt uit: “Voor de finale moesten de ploegen zich via een eerste voorronde plaatsen en dan voor een halve finale. Ze namen het tegen elkaar op in de woensdagnamiddagtornooien van Moev met drie of vier scholen uit West-Vlaanderen. Alle Collegeploegen hebben zich telkens weten te plaatsen voor die finales, die werden gespeeld in Zedelgem (jongens en meisjes eerste graad) en in Kortemark (jongens tweede en derde graad). Ook die finales worden telkens met vier scholen gespeeld, die allemaal een wedstrijd tegen elkaar spelen. Wij waren trouwens de enige West-Vlaamse school die op alle vier de finales vertegenwoordigd was. Onze jongens van de eerste graad wonnen eerst met 4-0 van Spes Nostra Kuurne en daarna met 4-3 van de Middenschool Ingelmunster. Ze stonden met een heel jonge ploeg met vier eerstejaars en waren dan vermoeid voor de slotwedstrijd tegen het Atheneum Pegasus Oostende, die ze met 7-0 verloren. Maar het was toch een heel knappe tweede plaats.”

Middagsport

“Echt trainen doen wij daar niet voor, maar de sportraad organiseert wel de middagsport, waarin minivoetbal heel vaak aan bod komt en heel populair is. De meesten zijn het dus gewoon om daar al samen te spelen. De derde graad jongens speelde ook uitstekend en verloor in een heel hoogstaande reeks twee keer nipt (0-1 tegen Atheneum Pottelberg Kortrijk en 3-4 tegen Atheneum Waregem) en won dan met 2-0 tegen Rhizo Kortrijk. De meisjes van de eerste graad verloren ook twee keer en wonnen de slotmatch; de jongens van de tweede graad verloren drie keer. Het bereiken van zoveel finales was echter sowieso al een topprestatie!” (MVO)