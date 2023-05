Vier amateurploegen lieten zich vrijwillig zakken. Wie volgt straks?

Een geslaagde End Of The Season-party sloot het amateurvoetbalseizoen af in het Knokse casino. Topambiance en kleine oogjes de dag nadien, maar heeft het West-Vlaamse voetbal wel reden tot feesten? Het ziet er voor veel clubs immers niet zo goed uit.

West-Vlaanderen lijkt hierin de kroon te spannen, want heel wat clubs geven er de brui aan en maken een doorstart in vierde provinciale. KSKV Zwevezele stopte vorig jaar al met de A-ploeg in tweede afdeling, de vroegere tweede amateurklasse. Het ging door met de B-ploeg in tweede provinciale, maar nu volgt ook daar een herstart. En wat met SV Anzegem? De ploeg deed het goed in derde afdeling, maar eind februari trokken ze de stekker uit zowel de A- als de B-ploeg. Het clubbestuur wees met een beschuldigende vinger naar de gemeente die een afspraak niet nagekomen was, maar het probleem zit natuurlijk veel dieper. Vooral de timing was frappant. Een week voordien was Voetbal Vlaanderen op de proppen gekomen met het nieuwe financiële kader voor het amateurvoetbal. Voortaan zal ook RSZ betaald moeten worden op bedragen boven de 4.500 euro.

De timing van het nieuwe financiële kader van Voetbal Vlaanderen was niet goed gekozen

In de lagere provinciale reeksen blijven de meeste spelers onder dat bedrag, maar een goede spits in een topploeg verdient zeker meer. Enveloppen zijn voortaan niet meer toegelaten, alle betalingen dienen digitaal te gebeuren en de clubs moeten de spelerscontracten ook overmaken aan de bond. Al zet dat evenwel de deur open voor nog meer verborgen betalingen: een beperkte som in het contract en een extra bedrag er bovenop in het zwart. Maar ook dat zwart geld wordt steeds maar schaarser. De sponsors hebben er zelf geen meer in kassa, het moet dus grotendeels van de kantines komen. Als je een kantine in eigen beheer hebt, gekoppeld aan een goede jeugdwerking, is dat vaak toch een goudmijntje en in de realiteit de hoofdsponsor van de club. Die siert evenwel nooit het truitje, maar zonder zou de levenslijn van heel wat clubs definitief doorgeknipt worden. Het was ook de timing van Voetbal Vlaanderen die wat wenkbrauwen deed fronsen. Het nieuwe plan raakte in februari bekend, terwijl ze toch moeten beseffen dat 75 procent van de contracten al in december en januari wordt onderhandeld. De clubs moesten dus opnieuw met de spelers aan tafel gaan zitten. Eersteprovincialers Deerlijk Sport en RC Lauwe zagen de bui al hangen en stopten per direct. Ook zij gaan verder met de jeugd. Maar de verwachting is dat er ook volgend seizoen koppen zullen rollen. Maar de clubs moeten natuurlijk ook in eigen boezem kijken.