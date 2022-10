Vermijdt Club Brugge deze keer wel decompressie na euforie in Champions League?

Een historische week, glansprestaties die tot in alle uithoeken van Europa bewierookt worden. Het wordt geen sinecure voor coach Hoefkens om zijn spelers op te laden voor een ‘partijtje’ tegen Westerlo, vorig jaar nog in 1B. “Mijn kern kijkt uit naar de volgende opdrachten.”

Na de euforie van de 0-4 zege op Porto wachtte Club Brugge een koude douche op Standard waar het met zware 3-0 cijfers de boot inging. Aan Hoefkens om te behoeden dat blauw-zwart tegen een frivool Westerlo niet opnieuw met de punten morst. Verwacht wordt dan ook dat hij wat personeelswissels doorvoert. Een punt volgende week woensdag op Atleéico is altijd voldoende voor de historische kwalificatie en tal van spelers zijn hongerig naar minuten. Denk maar aan recordaankoop Yaremchuk of de terug fitte Noa Lang. “Het moeilijkste onderdeel van mijn werk is dat ik spelers moet ontgoochelen die enorm goed trainen en eigenlijk een kans verdienen”, liet Hoefkens optekenen.

Op Boyata, Otasowie en Rits hoeft de coach morgen niet te rekenen al maakt Boyata wel vorderingen. “Zijn blessure evolueert gunstig en hij heeft mee opgewarmd met de groep. Skov Olsen en Mata zijn wel volledig fit, ook Jutgla vormt geen probleem.” Op rust hoeft kapitein Hans Vanaken niet te rekenen. “Hans is de architect, hij is enorm belangrijk voor onze ploeg. Enorm bepalend ook, hij is bijna bij elk van onze doelpunten betrokken. Ik spreek vaak met Hans. Als hij fit is, dan speelt hij.”

Verjaardag Hoefkens

Nieuwkomer Westerlo heeft z’n start niet gemist en kampeert op een mooie zevende plaats. Een paar weken terug pakten ze nog de scalp van Anderlecht. “Ik heb hun vijf laatste wedstrijden gezien. Het is een frivole ploeg die wil voetballen en die met een bepaalde ambitie naar Jan Breydel zal komen. Het is aan ons om daar op een professionele manier mee om te gaan. Na de wedstrijd tegen Atlético heb ik in de groep gezegd: het is het moment om te genieten, maar ik zag aan mijn kern dat ze al aan het uitkijken waren naar de volgende opdrachten en dat stemt me ongelofelijk blij.” Hoefkens vierde gisteren zijn 44ste verjaardag. “Ik heb niet speciaal gevierd, vanavond ga ik iets gaan eten.”