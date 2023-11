Van Der Borght geniet volop bij periodekampioen SV Loppem

Bij de Stormvogels denkt geen mens nog aan het voorbije pechseizoen. Nieuwe T1 Jens Constant loodst zijn team naar de top in 3B. Na tien duels is een eerste prijs binnen: periodekampioen. SV Loppem won acht keer en speelde tweemaal gelijk. Mede dankzij Harold Van Der Borght (35), een brok graniet tussen de palen.

“Van mijn vijfde keepte ik in Oostkamp”, vertelt Harold. “Negen jaar later trok ik naar Club Brugge, en daarna naar Roeselare, Winkel Sport en De Ruiter, waar ik debuteerde als eerste keeper. Met Vlamertinge promoveerde ik naar de nationale reeksen. Maar ik woonde in Oostkamp en moest twee keer zo’n tachtig kilometer rijden om te trainen. Dan volgde Damme, waar we twee keer promoveerden en daalden. Ik leerde er Stijn Desmet kennen, de huidige coach van Jong Male. Het verhaal in Damme eindigde in mineur. Ik trok naar Diksmuide, als tweede goalie na Yarith Maes. Op training blesseerde hij zich en met mij tussen de palen pakten we negen op twaalf. Spijtig genoeg kwam toen corona.”

“Toen ik ging tekenen voor Jong Male, werd ik gecontacteerd door SV Blankenberge. Arne Maertens en ik zouden strijden voor de basisplaats. Toen werd plots Justin Verlinden aangetrokken. Met zo’n kanjer concurreren gaat mijn petje te boven. Maar door een schouderletsel van Justin kon ik nog ettelijke matchen meepikken.”

Gebleven voor coach

“Vorige competitie begon mijn periode bij Loppem. We hadden te weinig kwaliteit, het liep langs geen kanten, en zelf voelde ik me ook niet top. Diksmuide nam weer contact op, maar toen ik hoorde dat Jens Constant onze T1 zou worden, besloot ik te blijven. Hij heeft nu al zijn waarde bewezen. We scoren vlot, al krijgen we soms lullige goals tegen. Dan baal ik even. Maar de ultieme match in Beernem wonnen we met 0-1. Periodekampioen en de nul: zalig gewoon! Ja, we hebben een feestje gebouwd.” (JPV)

Zondag 12 november om 14.30 uur: Stormvogels Loppem – Dosko Kanegem.