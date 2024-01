Van den Broucke hoopt op promotie voor Ruddervoorde

In derde B komen nog drie clubs in aanmerking voor de titel. Stormvogels Loppem leidt de dans. SK Eernegem telt evenveel punten, maar speelde één match meer. KDC Ruddervoorde volgt op drie punten en speelt zaterdag thuis tegen KSV Pittem, zesde in de stand.

KDC-trainer Chris Van den Broucke woont op vijfhonderd meter van het veld van Pittem. “Ik heb er nooit gespeeld, en ben er ook nooit trainer geweest want in eigen gemeente wil ik dat niet. Aan de transferbewegingen te zien merk ik dat ze bij Pittem ambitieus zijn. Het wordt niet gemakkelijk.” Ook al omdat Pittem-trainer Kristof Strobbe zowel bij Zeveren Sportief als KFC Meulebeke zijn assistent was. En hem dus goed kent. “In Zeveren was Kristof drie jaar mijn assistent, in Meulebeke begonnen we samen aan de opdracht.”

Zaterdag kan hij niet beschikken over Brent Verbrugge, die rood geschorst is. Hij is een van de vaste waarden die hun overeenkomst voor volgend seizoen hebben verlengd. Ook Tom Clarisse, Michiel Decleir, Thomas Dehaemers, Aiden Lenihan, Matthias Feys, Mathisse De Croock en Nathaniel Lagrou verdedigen volgend seizoen de kleuren van Ruddervoorde. “Wat nieuwkomers betreft ligt het een beetje stil, want onze voorzitter zit in het buitenland”, aldus Van den Broucke, die ook volgend seizoen bij Ruddervoorde de trainingen zal leiden.

Lastige maand

Liefst in tweede provinciale. “Slechts één van de drie clubs kan via de titel promoveren”, beseft Van den Broucke. “Vraag is hoe we uit de winterstop komen. Januari zal bepalend zijn. Met Pittem, Eernegem, Aarsele en opnieuw Pittem hebben we een lastige maand. Loppem bekampt in januari Kanegem en Eernegem, ook twee moeilijke partijen. Het zal van details afhangen. Ik hoop dat we kunnen promoveren. Ik denk dat we in tweede beter tot ons recht zullen komen dan in derde.” (HF)

Zaterdag 6 januari om 19.30 uur: KDC Ruddervoorde – KSV Pittem A.