Van de hel naar de zevende hemel? Tibo Andries en KM Torhout kunnen zondag alsnog promoveren

Van de hel naar de hemel: dat is hoe KM Torhout de afgelopen twee weken heeft beleefd. Na de nederlaag tegen Turnhout leek de promotie naar de tweede amateurklasse ver weg, maar nadat Moeskroen geen licentie kreeg en na de 5-0-zege tegen Diest ziet de wereld er heel anders uit. Trapt Tibo Andries KMT zondag naar de zevende hemel?

“We hadden de match tegen Diest goed voorbereid. We lieten de tegenstander komen, om dan in de omschakeling toe te slaan. Een plan dat wonderwel werkte, met een mooie 5-0-zege als gevolg”, aldus Tibo Andries, die maar liefst drie keer scoorde. “Het was mijn eerste keer dat ik drie keer scoorde in een match voor Torhout. Als spits leef je van goals; dat doet dus natuurlijk deugd.”

Vorige week donderdag vernam KM dat Moeskroen geen licentie kreeg en er alsnog een vijfde ploeg naar tweede amateurklasse mag promoveren, iets waar ze in Torhout niet meer op gerekend hadden. “Het was al een paar jaar dat Moeskroen geen licentie dreigde te krijgen, maar er uiteindelijk altijd wél een kreeg. Vandaar dat we er niet echt meer in geloofden, al was er wel nog een sprankeltje hoop – het moest er immers ooit eens van komen.”

En zo ging KM in een paar dagen tijd van de hel naar de hemel. “Na de nederlaag tegen Turnhout zaten we in zak en as, wat ook normaal was na zo’n match. Toen we hoorden dat er sowieso een vijfde ploeg zou promoveren, was het geloof plots wel weer heel groot”, schetst de 22-jarige Bruggeling de emoties van de voorbije dagen en weken.

Om de promotie veilig te stellen, moet Torhout zondag nog voorbij Tempo Overijse, waartegen in de competitie 4 op 6 werd behaald.

“Overijse is een topvijfploeg waartegen we het twee keer moeilijk hadden, maar ik denk dat de inzet van zondag zo groot is, dat de wil om er een feest van te maken voor een heel gedreven Torhout zal zorgen. Plus: we spelen thuis. Ondanks het feit dat Club Brugge ook op zondag speelt, hoop ik dat onze supporters massaal aanwezig zullen zijn.”

Ruim een jaar bezig

Voor KM wordt het zondag het slotstuk van een lang en zwaar seizoen. “Met de coronaperiode erbij gerekend, zijn we nu iets langer dan een jaar bezig. Dat weegt zwaar door, zowel mentaal als fysiek. Maar voor zo’n wedstrijd kunnen we ons ongetwijfeld nog een laatste keer opladen”, besluit Tibo, die in z’n tweede seizoen voor Torhout 19 keer scoorde en al snel bijtekende voor volgend seizoen.

Voor de wedstrijd zijn enkel Laurens Huysentruyt en Tjendo De Cuyper nog onzeker.

(SB)