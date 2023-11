Vader en dochter trainen jongste spelers FA Nieuwpoort: “Belangrijk dat kinderen zich amuseren als ze op veld staan”

Toen Youri Legein ruim drie jaar geleden het voetbalgebeuren in Nieuwpoort nieuw leven wou inblazen, opteerde hij voor een project waarmee hij duidelijk wou breken met het verleden van de vorige Nieuwpoortse voetbalverenigingen.

Football Academy Nieuwpoort (FAN) zou een familiale voetbalclub van en voor voetballiefhebbers worden. Het was de bedoeling om het voetbalplezier terug te brengen op de Nieuwpoortse velden. Op de website van de club staat nog altijd te lezen dat gezonde sportieve ambitie hand in hand gaat met een gezellige sfeer. Kinderen moeten zich zowel op als naast het veld kunnen amuseren en ondertussen ook voetbaltechnisch progressie maken. “Ik sta nog altijd voor de volle 100 procent achter de visie die we toen op papier gezet hebben”, opent de voorzitter van FA Nieuwpoort.

Aantal jeugdploegen sterk gegroeid

“In volle coronaperiode en belast met een zware erfenis van de vorige club zijn we gestart met twee jeugdploegen. We hebben drie jaar nodig gehad om te bewijzen dat de doelstellingen die we vooropstelden ook daadwerkelijk nagestreefd werden. In drie jaar tijd is het aantal jeugdploegen sterk gegroeid. Na de winterstop zullen we hoogstwaarschijnlijk zeven of acht jeugdploegen tussen de lijnen brengen”, aldus Youri.

“Uiteraard is ons fanionelftal ook belangrijk, want dat is het vlaggenschip van FAN. Onze club zal echter nooit exclusief focussen op het eerste elftal. Stilaan hoeven we niet meer af te rekenen met het verleden en zien de ouders dat we onze jeugdwerking ‘au sérieux’ nemen. We voeren een open en eerlijke communicatie, alle spelertjes krijgen jaarlijks een mooie uitrusting en we organiseren regelmatig activiteiten en feestjes voor de jeugdspelers. We willen dat de kinderen die zich bij FAN aansluiten, graag naar de trainingen en de wedstrijden komen. Het is ons doel dat ze leren, maar zich ook amuseren.”

Youri Legein is een voorzitter die de daad bij het woord voegt, want sinds de oprichting van zijn club is hij trainer van een jeugdploeg. “Dit jaar coach ik de U10, want ik wil de voeling met de jeugdspelers niet verliezen. Ondertussen groeit de structuur van onze jeugdwerking jaar na jaar. Er is een jeugdcoördinator bij wie de ouders en de spelers altijd terechtkunnen en er is ondertussen ook een materiaalverantwoordelijke zodat de trainingen en wedstrijden in de best mogelijke materiële omstandigheden kunnen doorgaan.”

Het contact met de ouders vindt de voorzitter van FAN ook heel belangrijk. “Ik ben voorstander van maximale inspraak van de ouders. Daarom organiseren we sinds dit jaar oudercontacten, naar het voorbeeld van wat in de scholen gebeurt. Op deze manier weten we wat ouders verlangen en zijn zij op de hoogte van onze wensen en eisen.”

Wellicht wil Fleur, de zestienjarige dochter van Youri Legein, in de voetsporen van haar vader treden, want sinds twee jaar is ze trainer van de U7. “Als klein meisje heb ik zelf gevoetbald, maar ik speel ook golf en daarom ben ik een tijdje gestopt met voetballen. Toen mijn pa enkele jaren geleden de U7 onder zijn hoede had, kreeg ik de microbe opnieuw te pakken en ben ik even zijn assistent geweest. Ondertussen heb ik al twee jaar zijn taak overgenomen. Ik vind het leuk om met jonge kinderen om te gaan en hen iets te leren.”

Spelplezier

Voor Fleur staat spelplezier ook voorop. “Jonge kinderen moeten zich amuseren als ze op een voetbalveld staan. Kinderen volharden pas in hun hobby als ze plezier maken. Bij aanvang van elke wedstrijd druk ik hen op het hart dat het een leuke match moet worden. Het resultaat is voor mij als trainer van ondergeschikt belang. Ik wil blije kinderen zien rondlopen.”

Voor raad gaat Fleur soms langs bij haar pa. “Papa is een goede leermeester. Ik kan heel veel van hem opsteken, maar ik zoek ook regelmatig op het internet nieuwe oefeningen voor mijn spelers. Afwisseling vind ik heel belangrijk.” Fleur Legein is vastberaden om door te zetten als jeugdtrainer, want in januari start ze aan een opleiding tot initiator.