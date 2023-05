U17 van SV Cappuccino Waregem wint Belgische bekerfinale minivoetbal

In Aalter organiseerde de plaatselijke minivoetbalclub Nollet Banden in samenwerking met Voetbal Vlaanderen de bekerfinales minivoetbal bij de jeugd U11, U15 en U17. In elke finale stond er een West-Vlaamse ploeg. Enkel SV Cappuccino Waregem wist bij de U17 de eindstrijd te winnen.

In het verleden hebben diverse profvoetballers als Kevin De Bruyne, Lukas Van Eenoo, Maxim De Cuyper, Charles Vanhoutte, Thibault De Smet en Sieben Dewaele, allemaal een dergelijke jeugdfinale afgewerkt.

SV Cappuccino zegeviert

Bij de U17 ging er dus een beker naar onze provincie. SV Cappuccino Waregem toonde zich in de finale sterker dan Vamos Oudenaarde. Het werd 6-1. Een sterke prestatie van Cappuccino die met deze ploeg volgend seizoen zal aantreden in vierde nationale.

Bij de U11 was het op de finaledag ook uitkijken naar de prestatie van MVV Waregem. Deze ploeg mocht in het verleden al negen keer met een jeugdploeg de finale van de Beker van België betwisten en wist die ook telkens te winnen. Nu moest MVV echter de duimen leggen tegen MVC Opel Haeck Drongen. Waregem verloor met 6-3.

Ook bij de U15 was er met IF Assebroeke Brugge een West-Vlaamse finalist. Zij speelden tegen Real Geraardsbergen. De Oost-Vlamingen liepen tot 3-0 uit maar de Bruggelingen kwamen na de tweede periode tot 2-3 terug via een strafschop van Torben Lauwers en een vrije trap van Emiel Van Hulle. Kobe Jolyt miste nadien een schepcorner en in de vierde periode scoorden beide teams elk nog een keer zodat Geraardsbergen zich met een nipte 4-3 tot bekerwinnaar kroonde.

Panelgesprek

Komende woensdag, 31 mei, is er op het slotevent een panelgesprek met onder andere Rik Van den Bergh (Manager Opleidingen Voetbal Vlaanderen en ex-speler De Makkers binnen de kern kern Brugge-Oostkamp, Kenny De Ketele (Bondscoach Baanwielrennen Elite en U23 Speler en speler KGPV binnen de kern Gent en Charles Vanhoutte (Speler Cercle Brugge en ex-speler MVC Desselgem). Ook de kampioenen worden in de bloemetjes gezet en ook de ‘minivoetballer van het jaar 23-24’ zal kenbaar gemaakt worden. (ACR)