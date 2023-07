Tweede zomertransfer voor KVO, met Cederick Van Daele opnieuw linksback

KV Oostende heeft een tweede zomertransfer beet. Cederick Van Daele komt over van KAA Gent, waar het contract van de 22-jarige linksachter afliep.

Na Bernt Laes (23), ook een linksachter, heeft KVO dus een tweede zomertransfer beet. Niet toevallig ook een twintiger die in eigen land is opgeleid. Cederick Van Daele doorliep alle niveaus van de Gentse jeugdopleiding. Afgelopen seizoen was hij actief voor Jong KAA Gent in Eerste Nationale – derde klasse, zeg maar – en droeg hij steevast de kapiteinsband.

Als basisspeler verzamelde hij 31 wedstrijden en lukte Van Daele elf goals en twaalf assists. Opvallend: voor de Gentse hoofdmacht maakte hij 90 minuten vol in de bekermatch tegen Dessel, en mocht hij in de vijf keer tot de selectie in de Europa Conference League, zoals in de kwartfinale tegen West Ham. Eén invalbeurt viel hem te beurt. Ook in de Jupiler Pro League mocht hij één keer invallen op twee selecties, tegen Club Brugge. Van Daele speelde ook voor de nationale U16 en U17.

Grote interesse

“Cederick is een zeer moderne linkerflankverdediger: defensief vult hij zijn taken in en met zijn loopvermogen kan hij de volledige flank voor zijn rekening nemen en ook nog voorzetten afleveren of zelf scoren. Met elf goals en twaalf assists toonde hij dat ook al bij de U21 van Gent”, weet sportief directeur Nils Vanneste. “Verschillende clubs uit 1A toonden concrete interesse in hem, dus ik ben dan ook zeer blij dat hij overtuigd is van het nieuwe project dat we hier willen opzetten. Na Brent Laes is Cederick Van Daele nu in principe de tweede linksachter die we binnenhalen. Zij kunnen elkaars concurrenten worden, maar ik ben er van overtuigd dat ze ook samen op de flank kunnen staan. Het belangrijkste is dat we twee talentvolle en leergierige Belgen hebben binnengehaald die allebei hun rol kunnen vervullen binnen onze kern.”