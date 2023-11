TSC Proven wil eerste periode afronden met 17 op 30

Brielen Sport en TSC Proven zorgden zondag voor een spektakelstuk. De bezoekers uit Proven wonnen uiteindelijk met 4-5. De verlossende treffer viel in de 94ste minuut. Zondag komt Kortemark op bezoek en hoopt Proven 17 op 30 te halen na tien matchen.

Trainer Mark Monbaliu (45) was zondag bevoorrechte getuige van een heus spektakelstuk in Brielen Sport. “Eigenlijk had het nooit zover mogen komen na de 1-3 -en 2-4-voorsprong”, vertelt de Provense coach. “Onze tweede goal was uit het boekje, via meerdere stations kon Coco Huvelie het leer mooi binnenleggen. Ik ben ook blij dat Kevin Demeyere zijn eerste veldgoals van het seizoen kon scoren.”

“We zijn in staat om van iedereen te kunnen winnen”

“Nadat we de 2-4 uit handen gaven, kregen zij nog een grote kans op de winnende treffer. Gelukkig viel die aan de overkant. Coco scoorde in de laatste minuut, de ontlading was groot. We gingen nadien nog met de hele ploeg naar Café De Kikker in Watou. Telkens als we op verplaatsing spelen, doen we nog een sponsorcafé aan.”

Eindrondekandidaat

TSC Proven telt 14 punten uit negen matchen. “We zijn in staat om van iedereen te kunnen winnen, maar even goed kunnen we tegen iedereen verliezen. Dat is ook eigen aan deze reeks. Enkel tegen De Ruiter werden we wat weggespeeld, maar als we daar de 0-2 maken, is het misschien een ander verhaal. Ik reken ons zeker bij het kransje kandidaten voor de eindrondetickets. Daarvoor is er voldoende kwaliteit en er is nog veel progressie mogelijk”, aldus Mark. Zondag komt SVD Kortemark op bezoek.

“Zij verloren van Keiem en Merkem, maar we zullen hen zeker niet onderschatten. We willen echter de drie punten thuishouden. Met een tussenbalans van 17 op 30 mogen we niet ontevreden zijn. Daarna volgen nog zes matchen voor de winterstop, waarvan vier tegen ploegen uit de rechterkolom. Mochten we de jaarwisseling kunnen induiken met 30 punten, zou ik daar zeker mee kunnen leven”, aldus de zelfstandige webdesigner.