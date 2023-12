TSC Proven naar Ploegsteert: “Belangrijk voor eindronde”

Na de 2-3-overwinning tegen GS Voormezele staat TSC Proven voor een nieuwe verplaatsing. Zondag mag het naar Henegouwen waar het US Ploegsteert in de ogen kijkt. Doelman Maxim Senesael beseft dat het een belangrijke match is voor de eindrondetickets.

“Gelukkig is onze derde helft beter, want de groepssfeer is hier top”

Maxim Senesael is dit jaar de eerste doelman bij TSC Proven. “Ik kwam over van KFC Poperinge en ging op zoek naar meer speelminuten”, vertelt de 23-jarige goalie. “In Poperinge moest ik de concurrentie aangaan met Jelle Houwen. Al van bij het begin stond ik onder de lat. Ik begon in de jeugd van TSC Proven. Daarna volgde Koksijde en toen ik in Gent ging studeren, sloot ik me aan bij RC Gent. Daar speelde ik bij de beloften en was ik derde doelman. Nu ben ik dus terug in Proven en speel ik weer samen met Simon Decroos. Simon ken ik nog van mijn periode bij Koksijde. Ik ben tevreden met de keuze die ik heb gemaakt. Proven is bovendien niet ver van mijn woonplaats Leisele. In tien minuten sta ik op het trainingsveld. Bovendien mocht ik al alles spelen. Ik ben over het algemeen best tevreden over mijn niveau.”

Mindere tweede helft

Zondag zag Maxim hoe zijn ploeg met 2-3 ging winnen in Voormezele. “We scoorden in de eerste helft drie keer uit vijf kansen. In de tweede helft vergaten we te voetballen en stonden we veel te laag. We maakten het onszelf nog moeilijk en dat zal er toch uit moeten. Het is vaak hetzelfde liedje, want van onze 23 tegengoals slikten we er 18 in de tweede helft. Gelukkig is onze derde helft wel beter, want de groepssfeer is hier top”, lacht Maxim, die zondag naar Ploegsteert trekt met zijn ploeg. “Geen toffe verplaatsing en ik verwacht een moeilijke wedstrijd op een zwaar veld. In Voormezele lag het ook niet bijster goed dus we zijn al wat voorbereid op zondag. Ploegsteert is een ploeg met veel intensiteit en duelkracht, we zullen klaar moeten zijn. Het is een cruciale match in functie van de eindrondetickets. Zij tellen evenveel punten als wij. Daarna krijgen we de ongenaakbare leider EVC Beselare op bezoek. We krijgen dus een pittig tweeluik voorgeschoteld”, beseft de advocaat-stagiair. “Ik studeerde rechten aan de Gentse universiteit en ben nu aan de slag in een advocatenkantoor in Oostkamp.”