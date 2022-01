Zulte Waregem haalt met Derijck een oude bekende terug

Timothy Derijck (34) keert na 3,5 seizoenen terug naar de Gaverbeek. Na de komst van Dion Cools is het al de tweede centrale verdediger die Essevee deze wintermercato binnenhaalt. Een teken dat het bestuur de defensieve problemen erkent. Hij tekent voor een jaar plus optie op een volgend seizoen.

Met 45 tegendoelpunten is de rood-groene verdediging de slechtste van eerste klasse. Naast het aantrekken van Cools eerder deze maand, hebben ze er ook met Derijck veel ervaring bij. De centrale verdediger zat op een zijspoor bij de KV Kortrijk. Zulte Waregem zag het als een unieke mogelijkheid en reikt nu de hand naar zijn ex-speler.

Terugkeer

De 34-jarige verdediger speelde in een recent verleden al voor Essevee. Derijck kwam in 2016 over van het Nederlandse ADO Den Haag en won in 2017 de Beker van België met Zulte Waregem. Hij verliet de West-Vlaamse club om zijn geluk te gaan beproeven bij KAA Gent.

Zijn verhaal werd er geen succes. Later besliste hij om de stap naar de rivalen van Essevee te zetten. Bij KV Kortrijk kwam hij meteen aan de aftrap, maar dit seizoen speelde hij slechts vijf wedstrijden.

Goed gevoel

“Wanneer Zulte Waregem belde, zei mijn gevoel meteen dat ik dit moest doen. De twee jaar dat ik hier heb gevoetbald, voelden altijd goed. We hebben hier erg mooie momenten meegemaakt bij Essevee”, vertelt Timothy Derijck. “Ik kijk er naar uit om tijdens de tweede seizoenshelft mijn club te helpen om zo snel mogelijk hogerop te klimmen in het klassement.”

“Timothy kent het huis, is iemand uit de eigen streek en weet als geen ander hoe de competitie in elkaar zit”, klinkt het bij Eddy Cordier. “Het was een hoofddoel om onze verdediging te versterken tijdens deze winterperiode. Met de ervaring van Timothy en de komst van Dion Cools kijken we uit naar meer stabiliteit in de achterste linie.”

