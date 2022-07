Verdediger Urhoghide keert opnieuw terug naar KVO

KVO verwelkomt verdediger Osaze Urhoghide (22). Opnieuw. De speler werd ook vorig seizoen al gehuurd van Celtic Glasgow. Het gaat nu wederom over een huurovereenkomst met koopoptie.

De centrale verdediger landde gisterenmiddag op de luchthaven van Schiphol alvorens in Oostende de laatste details van de deal te finaliseren. Gauthier Ganaye zelf wachtte hem in Nederland op. “Osaze bewees vorig seizoen dat hij een absolute meerwaarde was in onze ploeg.”

“We wilden hem dan ook langer aan ons binden, maar in eerste instantie vonden we geen akkoord met Celtic”, zegt Ganaye. “De speler zelf sprak de wens uit om terug te keren naar KVO en we bleven dan ook het contact met hem en Celtic behouden. De voorbije week kwam het dossier dan toch in een stroomversnelling.”

Nu wacht KVO enkel nog op aanvallende versterking. Allicht gaat het om de Schotse spits Fraser Hornby, momenteel actief bij het Franse Reims. Drie seizoenen terug was hij even bij KV Kortrijk actief. Eerder deze week wist Oostende ook al de Engelse keeper Dillon Philips te huren met koopoptie van Cardiff City.

(TVA/foto PM)