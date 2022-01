Van ondermaats tot excellent: het rapport van de vertrekkers bij Zulte Waregem

Een exodus aan vertrekkers, afgelopen transferzomer bij Zulte Waregem. Maar liefst veertien spelers verlieten de Gaverbeek en zochten andere oorden op. Een overzicht van alle vertrekkers en een cijfer voor hun prestaties bij hun nieuwe clubs tot nu toe.

Met elf inkomende transfers werd de transferbalans zo goed als weer in evenwicht gebracht. Sommigen onder hen moeten nog steeds hun draai vinden in het spel van Essevee. Onder de uitgaande transfers zitten enkele grote namen. Gianni Bruno vertrok naar Gent, Olivier Deschacht hing zijn voetbalschoenen aan de haak, en rechtsachter Daniel Opare vond nog geen nieuwe ploeg. Ook Antoine Colassin vertrok en speelde dit seizoen nog geen enkele wedstrijd op het hoogste niveau. Deschacht, Opare en Colassin worden niet in dit lijstje opgenomen.

Eike Bansen 8/10

De Duitse doelman kende geen succesvolle periode aan de Gaverbeek. Vaak moest hij als derde doelman opboksen tegen de onbetwistbare nummer één Sammy Bossut en een goede Louis Bostyn. In de zomer trok hij naar TSV Steinbach, in zijn thuisland. Bansen mag met 20 matchen rekenen op veel speelminuten. In die wedstrijden kreeg hij amper 27 doelpunten tegen en hield hij 5 keer de nul. Zijn nieuwe club staat op een vijfde plaats in de Duitse vierde klasse.

William Bianda 6/10

Met veel toeters en bellen werd Bianda vorig jaar binnengehaald. AS Roma betaalde voor hem in 2018 maar liefst zes miljoen euro aan Lens, maar de Fransman kreeg in Italië nooit zijn kans. Essevee zag de verdediger als een unieke opportuniteit, maar zijn verhaal hier werd ook geen succes. Bianda speelde slechts zeven wedstrijden, waarin hij ook nog eens een rode kaart kreeg. AS Roma leent hem dit seizoen uit aan AS Nancy, de Franse zusterclub van KV Oostende. Bij de tweedeklasser kwam hij al 13 keer aan de bak, waarin hij een keer scoorde. Nancy bezet momenteel de laatste plaats in de Ligue 2.

Abdallah Ali Mohamed 7/10

Dé floptransfer bij uitstek. Waarschijnlijk herinnert geen enkele supporter van Zulte Waregem zich deze speler. Mohamed kwam op uitleenbasis over van het grote Marseille, maar stond geen enkele minuut op het veld in de kleuren van Essevee. De Comorees verliet Zulte Waregem en moederclub Marseille om naar het tweede niveau van Zwitserland te trekken. Bij Stade Lausanne krijgt hij wel zijn kans. Mohamed scoorde tot nu toe eenmaal in 15 wedstrijden. Voorlopig staat zijn team op de zesde plaats in het klassement. Deze maand is hij met de Comoren te bewonderen op de Afrika Cup. Het land – een eilandengroep in de Indische Oceaan – plaatste zich voor het eerst voor het eindtornooi.

Damien Marcq 10/10

Zijn avontuur bij Zulte Waregem was er van twee periodes. Marcq kende een mindere en een betere tijd aan de Gaverbeek. Een paar weken geleden kreeg hij applaus van de Essevee-supporters tijdens een invalbeurt met zijn nieuwe club Union. Een sprong in het onbekende was zijn transfer naar de hoofdstad. Niemand wist wat te verwachten van de promovendus. Een stap die achteraf goed uitgedraaid is voor Marcq. Union staat zeven punten voor op eerste achtervolger Club Brugge, en de ex-speler van Essevee speelde mee in 20 wedstrijden.

Jannes Van Hecke 4/10

Van Hecke stroomde vanuit de jeugd van Zulte Waregem door naar het eerste elftal. Onder Francky Dury mocht de jonge middenvelder zich zestien keer tonen. Volgens hem te weinig en daarom trok hij afgelopen zomer naar reeksgenoot KV Mechelen. Zijn verhaal bij Malinwa kan men voorlopig geen succes noemen. Drie keer speelde Van Hecke mee in het eerste elftal, waaronder een basisplaats bij zijn terugkeer naar het oude nest.

Panagiotis Armenakas 7/10

Met het binnenhalen van Armenakas nam Zulte Waregem een risico. De speler trainde eerst acht weken mee op proef alvorens een contract te ondertekenen bij rood-groen. In tien wedstrijden voor Essevee scoorde hij twee keer. De Australiër mocht zich dit seizoen al 15 keer opmaken voor een wedstrijd in de tweede klasse van Denemarken. Bij zijn nieuwe club Vendsyssel FF scoorde Armenakas al twee keer. Zijn team bezet de negende positie.

Mathieu De Smet 3/10

De Smet was al een tijdje op een zijspoor beland bij Essevee. Een uitleenbeurt het jaar ervoor aan Deinze werd geen succes, dus leende Zulte Waregem hem deze keer uit aan het Nederlandse Top Oss van Bob Peeters. De Smet kende in de Nederlandse tweede klasse ook geen succes. Hij keerde vervroegd terug van zijn uitleenbeurt. Slechts 31 minuten speeltijd kreeg hij van Peeters. Top Oss staat achttiende.

Nikolaos Kainourgios 5/10

De jonge Griek streek in 2019 neer aan de Gaverbeek. Essevee plukte hem weg uit de Griekse tweede klasse. In zijn eerste seizoen kwam hij slechts driemaal aan spelen toe, in zijn tweede jaar stond hij 15 wedstrijden tussen de lijnen. Kainourgios vond eind oktober een nieuwe werkgever ,na drie maanden clubloos te zijn geweest. Het Roemeense FC Dinamo zag heil in een samenwerking. Het leverde hem al zeven matchen op, maar wel een voorlaatste plaats in de stand.

Gianni Bruno 3/10

Als clubtopschutter verliet hij Zulte Waregem deze zomer door de grote poort. Waar zijn vizier op scherp stond bij Essevee, is dat niet het geval bij zijn nieuwe club. Gent heeft nog niet echt kunnen genieten van een scorende Bruno. In 12 wedstrijden scoorde de spits twee keer. Daarnaast zit hij vaker niet in de selectie dan wel. Hij wordt in verband gebracht met een transfer naar OH Leuven.

Saido Berahino 3/10

Berahino had ooit een marktwaarde van 15 miljoen euro. De Engelsman begon goed bij Essevee, maar zakte dan weg. Zijn hoge loon woog ook te zwaar door op het Waregemse budget. Bij Sheffield Wednesday, zijn nieuwe ploeg, kon hij in 24 wedstrijden ook nog geen potten breken. Hij scoorde amper twee keer.

Tomáš Chorý 4/10

De boomlange Tsjech deed in zestien wedstrijden vier keer de netten trillen voor Zulte Waregem. Toch stuurde Essevee hem terug naar moederclub Viktoria Pilsen. In 26 wedstrijden scoorde hij er nog maar twee keer, maar gaf wel zes assists. (EC)