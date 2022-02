Transferrapport KV Kortrijk: zes versterkingen brengen top 8 dichterbij

De kern werd afgeslankt. KVK moet immers alleen nog de competitie afwerken.

Positief

Overbodige spelers zoals Hines-Ike, Mujakic, Derijck, Ocansey en Fixelles mochten vertrekken. Dé verrassing kwam er op de laatste dag. KVK haalde David Henen terug naar België. Wordt hij de goaltjesdief die KVK zo nodig heeft? Centraal achterin kwam Watanabe erbij, de eerste indruk van de Japanner is positief. Op de rechtsachter werd Dewaele vervangen door Reynolds, gehuurd van AS Roma, wat een transfer. Afwachten of hij ook een topniveau haalt. Ook de jonge Mehssatou kwam als rechtsback, uit de opleiding van Anderlecht. De Bruyn en Benchaib komen het centrale middenveld versterken.

Negatief

Het vertrek van Gilles Dewaele is een aderlating. Op en top West-Vlaming met de fighting spirit die de Kerels zo hoog in het vaandel dragen. Veel andere negatieve zaken kunnen we niet vermelden. Op papier lijkt KVK versterkt.

Prognose

Plek acht. Dat is ook het doel, die deelname aan Play-off 2 verzekeren. Het voordeel is dat KVK nog speelt tegen rechtstreekse concurrenten als STVV, KV Mechelen, Racing Genk, Standard en Cercle Brugge. Wij denken dat Kortrijk deze keer wel mag aantreden in de nacompetitie. (JCS)