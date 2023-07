Topschutter Ayase Ueda van Cercle Brugge op weg naar Feyenoord

De overgang van Ayase Ueda van Cercle Brugge naar Feyenoord is zo goed als rond. De overeenkomst is nog niet getekend, maar beide ploegen zouden het nu toch eens zijn geraakt over de transfer. De 24-jarige Japanse spits had al een persoonlijk akkoord met de Nederlandse landskampioen en kan in De Kuip een meerjarencontract tekenen.

Ueda zit in de selectie voor de wedstrijd van zondagmiddag op Antwerp en maakte zaterdag na de training de afzondering mee richting Antwerpen. Het worden dus wellicht zijn laatste uren bij groen-zwart, al trainde hij de voorbije week pas echt met de groep mee nadat hij in aanloop naar de voorbereiding op dit seizoen in een oefeninterland met Japan geblesseerd was geraakt.

23 keer trefzeker

De visie van Cercle Brugge werd na het voorbije knappe seizoen nog meer duidelijk. Jonge talentvolle voetballers aantrekken, ze opleiden en vooral beter maken met het oog dat ze op termijn een stap hoger kunnen zetten. Ayasa Ueda was zo een speler. Cercle plukte de aanvaller vorige zomer weg bij Kashima Antlers uit zijn vaderland. Die club ontving een transfersom van om en bij de 1,3 miljoen euro. Sportief directeur Carlos Avina en later ook trainer Miron Muslic zagen wel iets in de spits. “Mits hij op een goede manier aangespeeld kan worden zal hij goed zijn voor minstens 15 doelpunten”, klonk het bij beiden. Ueda voegde de daad bij het woord en scoorde zelfs 23 keer in 42 officiële duels en eindigde hiermee tweede in de doelschuttersstand. Meteen werd duidelijk dat voetballer uit het land van de rijzende zon buitenlandse interesse zou genieten. En zo bleek.

Boter bij de vis

Sporting Lissabon en Sevilla waren geïnteresseerd, maar vooral Feyenoord kreeg bij de spits de meeste voorkeur. Maar Cercle wilde bij zijn overgang begrijpelijk boter bij de vis. Een concreet bod kwam er tot voor enkele dagen niet. Zaterdag nadat Danilo van bij Feyenoord officieel naar het Schotse Rangers werd getransfereerd zou de Nederlandse kampioen toch acht miljoen euro willen neertellen, dat via bonussen en een eventuele doorverkoop kan oplopen tot tien miljoen euro. Ueda zou hiermee de duurste aankoop ooit van Feyenoord worden.

Officieel getekend is het nog niet. Ueda zelf is al enige tijd persoonlijk rond met de Rotterdammers, dus worden er nog weinig problemen verwacht. Ayase kan er overigens meteen aan de bak, want concurrent Santiago Giménez is geschorst in de eerste twee Champions Leaguewedstrijden van het nieuwe seizoen. Daardoor lijkt de weg voor Ayase vrij voor een basisplek. Door de winst van Manchester City zit Feyenoord overigens in pot 1 bij de loting voor het kampioenenbal.

Interesse andere sterkhouders

Ueda is na Charles Vanhoutte (Union) en Dino Hotic (Lech Poznan) de derde speler die vertrekt bij Cercle, nadat ook Radoslaw Majecki en Jean Marcelin (AS Monaco), Arne Cassaert (Lokeren-Temse), Franck Kanouté (Partizan Belgrado) en David Sousa (Botafogo) na een uitleenbeurt niet meer zijn teruggekeerd.

Ook in huidige spelers zoals Olivier Deman en Leonardo Da Silva Lopes zou er interesse zijn. “Het stemt mij tevreden dat die belangstelling er is”, klinkt trainer Miron Muslic in aanloop naar de match op Antwerp. “Er zijn spelers die zich vorig seizoen zeer goed ontwikkeld hebben. Dit maakt deel uit van het project van Cercle: ze kansen geven, opleiden, een mogelijkheid bieden om zich te tonen en hen klaarstomen voor een volgende, grotere, stap. Iedereen nu is nog onder contract bij Cercle. Ik ga hen in iedere wedstrijd nodig hebben. Er kunnen mogelijks nog bewegingen zijn, want de transferperiode loopt nog vier tot vijf weken. We zijn daar echter niet bang van, we zijn hierop voorbereid. Cercle zal waardige vervangers aanbieden, die we dan opnieuw zullen opleiden.” (ACR)