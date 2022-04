Pascal Verriest is nieuwe trainer van SV Anzegem, Fanny Schamp trekt volgend seizoen als T2 naar Winkel Sport

Voor sommige buitenstaanders verrassend, voor enkele insiders niet eens zo’n verwonderlijke wending bij SV Anzegem. “De aankondiging dat Fanny (Schamp red.) wilde vertrekken, terwijl hij eigenlijk nog een contract voor 1 seizoen bij ons had, is voor mijn niet zo’n grote verrassing”, legt sportief Manager Koen Syx uit.

Hij had mij vroeger al eens terloops vermeld dat hij het wel zou zien zitten om het nog eens een stap hoger te proberen… mocht de gelegenheid zich voordoen, voegde hij daar toen aan toe.”

“Laat T2 Dieter Scheirlinck van Winkel nu te kennen geven dat hij na dit seizoen wil stoppen, neem daarbij de hechte vriendschapsband tussen de Winkel Sport-T1 Jeffrey Verhoeven en Fanny, zijn woonplaats in Oekene, en het feit dat zijn zoon het goed aan het doen is bij SK Deinze en misschien wat meer tijd wil om hem eens wat meer te volgen, en je begrijpt al snel dat de vraag die van Winkel kwam, Fanny zwaar aan het denken zette. Maar hij speelde het proper, besprak de zaak met onze voorzitter Jean-Pierre Vanden Heede en maakt daarna zijn beslissing wereldkundig.”

Wezenlijk verschil

“Wij van onze kant bleven rustig”, gaat Syx verder. “Fanny kon onze ploeg over de streep trekken. Het siert de man dat hij er alles aan bleef doen om ons te redden, en daarin ook slaagde. Een wezenlijk verschil voor onze club.” Schamp zelf bedankt zijn spelersgroep en zijn staf uitdrukkelijk: “zonder hen was het niet gelukt”, bevestigt hij.

“Van zodra er zekerheid was, zat het bestuur samen om alle kandidaturen te bekijken”, gaat Syx verder. Je kan je niet voorstellen hoeveel CV’s ik had ontvangen. Er zijn veel meer trainers dan ploegen, zoveel is zeker. Al moet ik toegeven dat er ook wel kandidaturen tussen zaten die, omdat we verder in in het nationaal voetbal uitkomen, niet in aanmerking konden worden genomen. De voetbalbond eist namelijk een Uefa -diploma. Niet iedereen heeft dat diploma, met daarbij bovendien ook nog de attestering de opfrissingslessen te hebben gevolgd.”

“Het feit dat sommige ploegen volgend seizoen niet meer aantreden in het Nationaal voetbal maakte ook wel dat heel gekwalificeerde trainers kandideerden”, bevestigt Syx . Met de ervaren Pascal Verriest (huidig trainer van SCT Menen dat volgend jaar in vierde provinciale herstart) werd een akkoord voor drie seizoenen gesloten.

(MVA)