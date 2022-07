Mouhamed Sarr vertrekt bij tweedeprovincialer Club Roeselare voor… Zweedse club

Tweedeprovincialer Club Roeselare ziet net voor de start van zijn eerste training één van zijn kernspelers alsnog vertrekken. Mouhamed Sarr kiest immers voor een buitenlands avontuur.

Mouhamed Sarr, die vorig jaar vanuit de eigen beloften doorstroomde naar de A-kern van Club Roeselare, scoorde bij de hoofdmacht drie doelpunten. Het was de bedoeling om hem nu definitief naar de A-kern over te hevelen, maar enkele weken geleden legde ‘Mo’ een positieve test af bij de Zweedse semiprofessionele ploeg IFK Uppsala. Die ploeg eindigde in de tweede divisie Norra Svealand knap als zesde.

“Het is niet de bedoeling dat we nu nog extra vers bloed gaan zoeken op het middenveld”, aldus sportief verantwoordelijke Benny Hoornaert. “Het is de bedoeling dat de eigen jeugd nog meer zijn kans krijgt bij Club Roeselare. Het nut ook van onze vernieuwde aanpak binnen onze jeugdwerking.” (SBR)